«Они уже все сгубили»: жители Ноябрьска возмущены уничтожением многолетних деревьев в городе

Фото: соцсети

Жители Ноябрьска массово негодуют из-за уничтожения деревьев в городе. Больше всего людей волнует участок напротив дома №28 по улице Мира. По их словам, вскоре здесь появится парковка для сотрудников суда и полиции.

- Уничтожают деревья и вообще всю зелень, чтобы построить стоянку для сотрудников суда и полиции. О данной застройке нет информации ни на одном городском портале! Жильцов дома №28 лишили детской площадки (один забор во дворе остался), теперь лишают и зеленой зоны, которая защищает от одной из главных и захламленных дорог. Очень хотелось бы привлечь внимание горожан, администрации и желательно губернатора к этой проблеме, - рассказал один из жителей.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на котором виден участок со следами выкорчеванных деревьев. Остались зеленые насаждения лишь у самой кромки дороги и возле многоэтажки.

Фото: соцсети

Однако в городской администрации поспешили упокоить жителей, сообщив, что строительство парковки на этом участке не планируется, а деревья убирают в связи с ремонтом теплосетей.

- Мы не организовываем парковки для государственных учреждений. В рамках капитального ремонта улицы Мира, чтобы избежать в дальнейшем просадки дорожного покрытия, необходимо провести ремонт сетей. К сожалению, избежать пересадки деревьев в данном случае невозможно. При этом мы предпринимаем все возможные меры, чтобы деревьев пострадало как можно меньше, - рассказал представитель мэрии.

Также он сообщил, что после ремонта улицы Мира на ней высадят деревья высотой в три и более метра.

Данное заявление немного успокоило ноябрян, но, по их мнению, в городе все равно уничтожается много деревьев.

- Они уже все деревья сгубили. Напротив домов №40 и №54 по улице Мира варварски рубили ковшом березы и грузили в самосвал. О какой пересадке речь? - возмущается горожанка Лана.

Согласилась с девушкой и Тансылу Шарипова-Фатхуллина, проживающая в восьмом микрорайоне.

- А что твориться по улице Магистральная. Столько дорог, деревьев не осталось, завалили техникой. Экологи, госнадзор, где вы? День и ночь шум, невозможно открыть форточки, - негодует северянка.

А Мария Семенюк и Ирина Владимировна скучают по дивным кустам шиповника, когда-то произрастающих на улице Ленина. Сейчас на это месте два зачахших деревца и газон, положенный на песок.

Еще жители беспокоятся, что выкопанные деревья вряд ли приживутся в другом месте - уж слишком они больше, да и не сезон сейчас.

- У меня, как у лесовода, большие сомнения, что в это время что-то приживется. Сейчас у растений пик вегетационного периода. Лето - не время для посадок, - рассуждает Леонид Клименков.

В итоге, чтобы убедиться в словах администрации, горожане попросили опубликовать план улицы после реконструкции, на котором все и будет видно.