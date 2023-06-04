«Воду выносили тазами и ведрами»: в Ноябрьске многоквартирный дом залило после дождя

Вода бежит с потолка в подъезде

Минувшая ночь выдалась весьма неспокойной для жителей дома №85 по улице Советская в Ноябрьске. Дело в том, что из-за начавшегося дождя многоэтажку затопило с пятого по первый этаж - вода хлынула не только в подъезды, но и в квартиры.

- Воду выносили тазами и ведрами несколько часов. В квартире все стены мокрые, особенно в прихожей, пострадали шкафы-купе с вещами и обувью. В детской комнате вода на потолке и стенах, - рассказывает местная жительница.

Также, по словам северянки, первый звоночек было еще весной - тогда затопило подъезд. После этого люди обратились в управляющую компанию с просьбой исправить ситуацию, почистив чердак, стоки, трубы и все, что можно. Тогда специалисты отреагировали на вызов и выполнили работу, но хватило этого ненадолго.

- Естественно, что все это мы просто так не оставим. В наше время переделывать ремонт не дешевое удовольствие, - резюмировала женщина.

В качестве доказательств ноябрянка прикрепила видео, на котором отчетливо показан «подъездный водопад» и его последствия. Что же касается квартиры, то в ролике видно, что весь пол в прихожей покрыт ровным слоем воды, а это, скорее всего, неприятно скажется на ламинате.

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились увиденным и посоветовали пострадавшим обращаться в жилищную инспекцию, так как ее сотрудники уже не раз решали проблемы подобного рода.

- Они то как раз и работают, в отличии от ЖЭУ. Если не помогут, то только в суд, - отметила Наталья Адышева.

Известно, что обслуживанием данного дома занимается УК «Крепость +». Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» пытался связаться с ее представителем по указанному в открытых источниках номеру телефона, но на звонок никто не ответил. В городской администрации пока также не прокомментировали ситуацию.