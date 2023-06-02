В Тарко-Сале ураганный ветер сносит заборы и срывает крыши

Оторванная кровля

На Тарко-Сале обрушился настоящий ураган. Ветер, порывы которого достигают 20 м/с, без труда сносит заборы и даже отрывает кровли.

О том, какие разрушения он нанес городу, жители рассказывают в соцсетях, выкладывая фото и видео.

Первым северяне опубликовали снимок строящегося соцобъекта. Часть ограждения, которое закрывает доступ на площадку, ветер повалил на асфальт, и после этого взору таркосалинцев открылась настоящая свалка.

Фото: соцсети

- Ветер открыл свалку мусора посреди города, - возмутилась Татьяна Паничкина, комментируя фото.

Других горожан также возмутил лежащий на территории мусор, в числе которых были и различные стройматериалы.

А затем уже у другой стройки упал еще один забор, но не частично, а по все длине.

Фото: Андрей Орлов

- Ну и ветер сильный, - резюмировал Андрей Орлов.

Однако все это оказалось несерьезным по сравнению с болтающейся кровлей.

- Ветер оборвал, она шатается сильной, не дай бог упадет кому-нибудь на голову, - сообщает местный житель.

Кстати, когда в городе начал бушевать ураган, власти призвали людей быть осторожнее и соблюдать правила безопасности, а если вдруг понадобится помощь - звонить по номеру 112.

Устранять последствия ветра, судя по всему, будут в выходные: уже завтра его скорость составит всего лишь 3-7 м/с. Также, по прогнозу синоптиков, суббота выдастся довольно теплой: воздух прогреется до +23 градусов, осадков не ожидается.