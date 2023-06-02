«Это специальная технология»: опасения ноябрян о закатанных в бетон деревьях не подтвердились

Фото: соцсети

Накануне в одном из городских сообществ появился пост, вызвавший волну негодования абсолютно у всех жителей. В нем говорилось, что в популярном месте отдыха - Ноябрьск-парке - молодые деревья закатали в бетон.

- Ноябрьск-парк. Рабочие закатали молодые деревья в цемент под самый ствол, без возможности роста и питания дождем. Это так надо, чтобы быстрее засохли? - возмутился один из жителей.

В качестве доказательств он прикрепил фото, на которых видно сооружение, похожее на канализационный люк, а в его центре стоит маленькое, хрупкое деревце. При этом земля возле него покрыта странной субстанцией, напоминающей, как уже выразился горожанин, бетон.

Фото: соцсети

В комментариях к посту жители возмутились увиденным и единогласно осудили всех, кто причастен к такому благоустройству. А еще ноябряне выразили недовольство преображением парка, ведь, по словам людей, уже практически всю его территорию напрочь зацементировали.

Фото: соцсети

Однако представитель мэрии поспешил успокоить людей, сообщив, что это никакой не бетон, а специальная технология.

- Мы связались с подрядчиком по этому вопросу. При облицовке не были использованы ни цемент, ни бетон. В данном случае использована специальная технология, которая не мешает дереву расти и развиваться, - прокомментировали в администрации.

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