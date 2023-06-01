В Аксарке из-за неправильно построенной крыши многоквартирный дом залило с третьего по первый этаж

Фото: Иван Иванович

В Аксарке жители дома №84 микрорайона Юбилейный бьют тревогу из-за постоянно протекающей крыши. По словам людей, течь настолько сильная, что вода с чердака без труда достигает первого этажа, из-за этого в квартирах стоит постоянная сырость, а обои начали отслаиваться от стен.

- В доме три этажа, а потолок протекает на первом. Это не соседи с верху, а дождь, - рассказывает проживающий в доме Иван Иванович.

В качестве доказательств мужчина опубликовал видео, показав протекающий в одной из комнат потолок и отошедшие возле окна обои.

- Все мокро, все мокро, - говорит мужчина, водя по сторонам камерой телефона.

При этом в ролике отчетливо слышен звук капающей воды. Если закрыть глаза, то может показаться, что действие происходит где-то на улице - уж очень он напоминает капель.

Позже выяснилось, протекают крыши и в других близстоящих домах. Как утверждают сами люди, причина этого - нарушения во время строительства.

- Страшно жить в таком доме. Сама живу в доме №75, после дождя и когда тает снег потолок течет. Крыша никакая, - говорит Екатерина Неустроева.

Поддержала землячку и Венера Решетова, также столкнувшаяся с течью в доме.

- Абсолютно у всех, кто живет в таких домах, все течет каждый год, - говорит девушка.

А Яна Феоктистова, проживающая в доме №75, опасается, как бы в селе не вспыхнул новый пожар.

- Тоже льет все на проводку, ждем еще одного пожара, - заключила северянка.

Фото: Иван Иванович

Напоминаем, что на прошлой неделе в Аксарке сгорел трехэтажный дом. Спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки после поступления вызова, к тому моменту из квартир второго этажа уже валил сильный дым. К счастью, никто из жильцов не пострадал, но спасти дом не удалось - он выгорел до основания.

Спустя время региональный следком сообщил, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул на втором этаже, в квартире, где проживала многодетная семья, но точных причин его появления не назвал. По мнению же аксарковцев, вызвать возгорание вполне могла вода, попавшая на проводку.

В администрации Приуральского района посоветовали жильцам многострадального дома обратится в свою УК с заявкой об устранении нарушений, а если они не пошевелятся - написать жалобу в Госжилнадзор.

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» связался с ООО «Энергопрогресс Приуралья», чтобы прояснить ситуацию. В разговоре ее представитель сообщил, что дело вовсе не в плохом обслуживании дома, а в том, как его строили.

- Там даже через окна вода бежит. А наша УК выполняет весь необходимый комплекс мероприятий по обслуживанию дома, - сказали в организации.

Также там отметили, что, возможно, причина такой течи - поливание дома из шланга пожарными, когда полыхала соседняя многоэтажка. Это самый верный способ сдержать пламя и не позволить ему перекинутся на соседние строения.

На данный момент в администрацию Приуральского района и региональный Госжилнадзор направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Кстати, сами жители тоже не прочь узнать, кто дал разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию и каким образом контролировался ход строительства.