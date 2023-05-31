Невозможно смотреть без слез: маленьких котят вышвырнули из машины на трассе под Лабытнанги

Фото: Полик Лебедева

Салехардский фонд защиты животных «Дорога Домой» пополнился новыми постояльцами - двумя котятами, выброшенными из автомобиля на трассе под Лабытнанги. И если бы хвостатых не подобрала семья Кагала, они, скорее всего, погибли бы.

- К нам за помощью обратились люди, нашедшие выброшенных котят-подростков на трассе. Один из них был в тяжелом состоянии. Сейчас мы открываем сбор на их обследование, анализы и лечения, - рассказал представитель фонда.

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой»

Также он сообщил, что подробная информация о состоянии животных появится позднее, после осмотра специалиста.

Каким образом маленьких пушистиков вышвырнули из машины и почему хозяева приняли такое решение, остается лишь догадываться. Однако большинство северян предположили, что, скорей всего, горе-владельцы отправились в отпуск, а отправить котят в спецгостиницу не позволила жадность.

Фото, предоставленные спасителями хвостатых, невозможно смотреть без слез. Так, на одном из них маленький и весь вымокший котенок сидит на холодном асфальте, опустив голову и уставившись на холодный бетон.

Фото: Полик Лебедева

Помочь хвостатым финансово могут все желающие. Для этого надо связаться с представителями фонда и уточнить необходимую информацию.

Напоминаем, что ранее похожий инцидент произошел неподалеку от Муравленко. В конце апреля нерадивые хозяева также вышвырнули на трассу бенгальского кота без когтей. При это вслед за животным полетели его корм и лоток.