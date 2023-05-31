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Общество31 мая 2023 6:46

«Страшновато»: жителей Лабытнанги встревожил появившийся на улице бронетранспортер

Боевую машину перевозил многотонный «Камаз»
Вера Зенина
Вера Зенина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жителей Лабытнанги не на шуту встревожила появившаяся на городских улицах военная машина - бронетранспортер. Технику, замеченную северянами, перевозил многотонный «Камаз», и хотя она была не на ходу, лабытнангцы отметили, что выглядит все это устрашающе.

- Уж очень интересно, куда везут. Страшновато, - написал в соцсетях один из жителей.

На опубликованном фото можно действительно разглядеть военную машину, мчащуюся в неизвестном направлении.

Однако в городской администрации поспешили успокоить жителей, сообщив, что бронетранспортер - всего лишь экспонат.

- Сейчас идет ремонт здания военкомата, также будет благоустроена прилегающая к нему территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата, - пояснили в мэрии.

В итоге такой вариант ответа от властей лабытнангцев вполне устроил и успокоил.

Также в комментариях к посту горожане поинтересовались у администрации, куда делся танк Т-34, установленный на площади Победы в 2019 году. Но власти предпочли не отвечать на вопрос.

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