«Страшновато»: жителей Лабытнанги встревожил появившийся на улице бронетранспортер

Фото: соцсети

Жителей Лабытнанги не на шуту встревожила появившаяся на городских улицах военная машина - бронетранспортер. Технику, замеченную северянами, перевозил многотонный «Камаз», и хотя она была не на ходу, лабытнангцы отметили, что выглядит все это устрашающе.

- Уж очень интересно, куда везут. Страшновато, - написал в соцсетях один из жителей.

На опубликованном фото можно действительно разглядеть военную машину, мчащуюся в неизвестном направлении.

Однако в городской администрации поспешили успокоить жителей, сообщив, что бронетранспортер - всего лишь экспонат.

- Сейчас идет ремонт здания военкомата, также будет благоустроена прилегающая к нему территория. Боевую машину, которая ранее находилась возле ОМВД, перевозят на территорию военкомата, - пояснили в мэрии.

В итоге такой вариант ответа от властей лабытнангцев вполне устроил и успокоил.

Также в комментариях к посту горожане поинтересовались у администрации, куда делся танк Т-34, установленный на площади Победы в 2019 году. Но власти предпочли не отвечать на вопрос.