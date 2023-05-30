В Салехарде мертвая рыба усеяла берег реки возле дамбы

Фото: соцсети

Жителей Салехарда не на шутку встревожило огромное количество мертвой рыбы на берегу реки, обнаруженной одним из горожан. Увиденное настолько поразило северянина, что он разместил в соцсетях тревожный пост, прося специалистов разобраться в причине произошедшего.

- Прошу обратить внимание! Берег вдоль дамбы усеян мертвой рыбой, стоит тухлый запах. И это не на одном участке, а вдоль всей дамбы. Прошу разобраться в причине массовой гибели рыбы и взять пробы воды, - написал салехардец.

В качестве доказательств он опубликовал несколько фото, на которых отчетливо виден весь масштаб бедствия. Десятки рыб, перемазанных чем-то коричневым, лежат кверху брюхом у заваленного мусором берега.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились случившимся и предположили, что причина гибели жителей реки - слив нечистот и загрязнение, которое продолжается уже много лет.

- Да в этом месте в воде столько соляры. Как-то ловили рыбу там, на вкус один мазут, - говорит Алена Романчкук.

А Зинаида Лонгортова вспомнила, что до 50-х годов в этой речке водились муксун и щекур.

- Во время войны они спасала жителей города, - отметила женщина.

Фото: соцсети

Однако в региональном департаменте агропромышленного комплекса поспешили развеять предположения салехардцев и сообщили, что рыбы погибла из-за замора - природного процесса, который чаще всего возникает весной, когда окончательно минуют зимние морозы.

- Кислород из воздуха не может поступать в водоем, при этом во время таяния снега и льда большое количество воды, насыщенной органическими веществами, со временем оказываются в водоеме. Кислород, который остался в воде, идет на окисление этих органических веществ и его содержание резко падает. А рыба использует для дыхания кислород, растворенный в воде, и его нехватка как раз приводит к гибели, - рассказали в ведомстве.

Также там подчеркнули, что подобные явления характерны не только для рек и озер Ямала, но и для России в целом.

В настоящее время информация передана в Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству. Его специалисты дадут объективную оценку ситуации и проведут необходимые исследования.