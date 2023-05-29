Жгли цветы, грели ноги и танцевали: в Новом Уренгое дети устроили веселье у Вечного огня

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Несколько недель назад вся страна отмечала 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим на Ямале подготовили различные программы и мероприятия, в том числе и для молодежи, но, к сожалению, не все представители юного поколения поняли ценность этого праздника.

Яркий тому пример - две девочки из Нового Уренгоя. Не боясь осуждений со стороны прохожих, они, в минувшие выходные, решили покуражиться возле Вечного огня.

Разумеется, все их действия попали на камеры видеоблюдения. Позже скриншоты с записи выложила в сеть местная жительница Ника Макарова.

- Чьи девочки греют ноги возле Вечного огня? Сжигают мусор и цветы! Еще и тикток сняли, как танцуют на нем, - возмущается северянка.

На опубликованных кадрах изображены две девочки, восседающие у Вечного огня. На одном из них отчетливо видно, как ребенок сует кроссовок поближе к пламени.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Скриншот с камеры видеонаблюдения

За комментарием по поводу произошедшего корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в региональное УМВД.

- Данный факт зарегистрирован в полиции Нового Уренгоя. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица с камеры видеонаблюдения, - рассказала старший референт ОИиОС УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, старший лейтенант внутренней службы Мария Минх.

Напоминаем, что подобные случаи происходили на Ямале и ранее. Например, в Салехарде дети потушили Вечный огонь, забросав его снежками. В Мужах малолетние вандалы осквернили мемориал, посвященный погибшим воинам, оставив на нем неприличные картинки. А в Губкинском некто разрисовал портреты участников Великой Отечественной войны, при этом скандальный инцидент произошел в самом центре города - на Площади воинской славы.