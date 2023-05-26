Фото: соцсети

Жители Ноябрьска бьют тревогу из-за сброса канализационных отходов возле железнодорожной станции Ноябрьск-2. По словам людей, началось все это еще в начале марта, но ни администрация, ни природозащитные органы так и не предприняли никаких мер.

- Это экологическая катастрофа. Напротив железнодорожного вокзала Ноябрьск-2, рядом с автодромом, происходит сброс канализационных стоков из колодцев на территорию площадью 1 500 метров квадратных. Куда смотрит администрация, экологи, аварийная служба? - задается вопросом горожанин, первым заговоривший о данной проблеме.

В качестве доказательств северянин прикрепил видео с неприглядным водоемом, по краям которого лежат толи нерастаявший снег, то ли кучи земли.

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали автора в его недовольстве и отметили, что еще от так называемого озера исходят невероятные «ароматы», из-за которых начинают слезиться глаза.

Фото: соцсети

Однако в АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» опровергли информацию о намеренном сливе нечистот и сообщили, что виноват в сложившейся ситуации сломавшийся самотечный коллектор.

- Данный участок самотечного коллектора находится в ремонте. Подрядчик уже приступил к работам. Специалисты проведут реконструкцию 445-метрового участка канализационной сети, - прокомментировали в организации.

Кстати, проблема загрязнения водоемов в Ноябрьске стоит довольно остро. Взять, к примеру, хотя бы озеро Ханто. Когда-то это было излюбленное место горожан для купания, а сейчас там массово гибнет рыба и плескается ядовито-зеленая вода.

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