В Новом Уренгое множатся хлебные свалки

Фото: Татьяна Хохлова

Жители Нового Уренгоя возмущены хлебными свалками, появившимися в городе. Только лишь за один день горожане опубликовали в соцсетях два поста, призывая администрацию заняться этой проблемой.

- Регулярно магазин «Магнит», расположенный по адресу улица Молодежная, д. 11, выбрасывает хлеб, другую «просрочку» и большое количество коробок в нашем дворе, из-за этого на улице постоянная гряз и неприятный запах, - рассказала Инна Летавина.

По словам женщины, когда начал сходить снег, стало видно, что продукты лежать вдоль всего забора, прилегающего к катку «Льдинка», и дома, стоящего рядом. В качестве доказательства северянка прикрепила несколько фото, на которых и вправду видны булки хлеба, бутылки с молоком и множество коробок, заполненных продуктами.

Фото: Инна Летавина

Фото: Инна Летавина

Увидев это, горожане единогласно осудили работников магазина за столь наплевательское отношение к еде и нормам чистоты.

- Так там и со стороны входа кошмар. Выставляют контейнеры, а мусор из них ветром разносит по всем близлежащим дворам, - отметила Инна Харинова.

В городской администрации, к которой обратилась автор поста, пообещали взять ситуацию на контроль и навести порядок.

- Муниципальная инспекция провела беседу с руководством магазина о соблюдении чистоты и взяла на контроль этот участок, - прокомментировал представитель мэрии.

Позже он разместил фото с прибранной территорией, как будто там всегда царила чистота.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Кроме того, проконтролировать магазин взялась и сама торговая сеть. Так, представитель «Магнита» в соцсетях Елена Александрова сообщила, что работа над выяснением всех обстоятельств произошедшего уже ведется.

А спустя несколько часов появился еще один пост о выброшенном хлебе. И на этот раз его было куда больше.

- Стихийная свалка за зданием бассейна школы №4. В прошлом году было тоже самое! И это хлеб, много хлеба! Может, пора отреагировать администрации? - задается вопросом Татьяна Хохлова.

На опубликованных снимках видны десятки булок хлеба, валяющиеся на земле. Тут же рядом можно заметить пресловутые коробки, наполненные чем-то мусорные пакеты и полиэтиленовую пленку.

Фото: Татьяна Хохлова

- Ужас! Откуда столько хлеба? Цену в магазине не сбрасывают, а на улицу выбрасывают. Людям бы отдали просто так, - возмущается Олеся Бондаренко.

Поддержала землячку в ее недовольстве и Людмила Александрова.

- Кто-то за этот кусок хлеба трудится, а кто-то вот так. Отвезли бы в экологическую станцию лучше. Плакать хочется, видя это, - говорит девушка.

Вот и на этот раз администрация Нового Уренгоя пообещала взять ситуацию на контроль и убрать мусор с территории, при этом уточнив, что работу выполнят волонтеры.

Однако горожане оказались крайне удивлены таким заявлениям, ведь, по мнению людей, убирать должен тот, кто намусорил - сотрудники магазина.

Сейчас новоуренгойцы намерены поговорить с работниками «Магнита» о том, чтобы они отдавали ненужный хлеб в центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь», поскольку там бесплатная еда никогда не бывает лишней.