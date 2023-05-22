«Какой-то апокалипсис»: ноябряне завалили соцсети сообщениями о горах мусора, грязных туалетах и поломанных детских площадках

Фото: соцсети

В последние дни жители Ноябрьска буквально заполонили соцсети постами о беспорядке, творящемся в городе. В основном речь идет о не вывезенном мусоре, грязных общественных туалетах и поломанных детских площадках.

Начнем с первого пункта - переполненные контейнеры с отходами. Пост об этом появился сегодняшним утром, 22 мая, и собрал множество комментариев.

- Какой-то апокалипсис в восьмом микрорайоне! Что за дела? - возмущается один из жителей.

В качестве доказательств автор прикрепи фото, на котором видны пять контейнеров, заваленных мусорными мешками. Кроме того, отходы лежат возле баков и даже за территорией площадки - настолько их много.

Фото: соцсети

Ответственным за вывоз отходов в городе является МУП «Ноябрьскспецавтотранс». Позже его представитель сообщил недовольным горожанам, что вины организации в этом нет, поскольку территория перед площадкой была перегорожена чьим-то автомобилем.

- Водитель не может ждать, пока владельцы автотранспорта уберут свои машины, так как необходимо убирать контейнерные площадки по маршруту, - прокомментировали на предприятии.

Кстати, по словам горожан, такая ситуация сложилась и в других дорах: ул. Советская, д. 106; ул. Высоцкого, д. 8 и д. 42б; а еще микрорайоны П и №3 (без уточнения адресов). Везде ли подъезд к площадкам был перегорожен машинами, сказать невозможно.

Далее - детские площадки, требующие ремонта. Одна из таких расположена возле школы №13 и, по словам одного из жителей, там уже целый год, а то и больше никто не может отремонтировать карусель.

- Детская карусель находится в неисправном состоянии уже как год, а то и полтора. Прошу обратить внимание и отремонтировать, - говорит ноябрянин.

Чтобы не быть голословным, мужчина прикрепил видео со сломанным аттракционом.

Скриншот из видео

Тут же горожане начали указывать в комментариях и на другие недостатки площадки. Так, Андрей Домрачев сообщил, что на прорезиненном покрытии имеется дыра, а Людмила Розум высказалась о плачевном состоянии лавочек после зимы.

В городской администрации поспешили успокоить недовольных родителей и сообщили, что этим летом на площадке заменят покрытие и частично поменяют оборудование. Кроме того, сейчас рассматривают вопрос о ее капитальном ремонте.

Что же касается карусели, то ее, по словам властей, ремонтировали неоднократно. Вот и сегодня конструкцию вновь демонтируют, чтобы привести в порядок.

И напоследок - общественные туалеты, а точнее, их состояние.

- Уважаемая администрация, прошу взять на контроль состояние общественных туалетов, расположенных в нашем городе. Откровенно говоря, их состояние неудовлетворительное! Запах ужасный, стены грязные, оборудование санузла частично сломано (на примере мужского туалета в детском парке). А ведь данные туалеты начали эксплуатировать не так давно! Напрашивается вывод о недостаточной уборке и содержании обслуживающим персоналом, - рассказал один из жителей.

На опубликованных фотографиях видно, что некто отодрал от унитаза стульчак и швырнул его на пол, а крышку, по всей видимости, забрал с собой, так как ее нигде не было видно. А еще в клозете отсутствовали туалетная бумага и полотенца для рук.

Фото: соцсети

В данном случае люди не стали винить администрацию, а сошлись во мнении, что виноваты в произошедшем недобросовестные граждане, исправить которых может лишь крупный штраф.

Кстати, в самой мэрии сообщили, что подрядчик ежедневно проводит уборку в городских туалетах. Но теперь, в сязи с данным инцидентом, ему рекомендовали проверять качество работы чаще.