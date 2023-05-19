Каким будет лето на Ямале

Этим летом на Севере будет жарко Фото: Вера Зенина

Через несколько дней наступит долгожданное лето - самая любимая пора детей и взрослых, когда можно отложить подальше теплые куртки и наслаждаться солнцем. Вот только на Ямале, как правило, эти три месяца бывают далеко не такими, как в большинстве регионов страны - суровый северный климат и приближенность к вечным льдам делают свое дело.

Но, согласно прогнозам Росгидрометцентра, это лето будет на Ямале совсем другим. Уже сейчас, в середине мая, погода преподнесет жителям приятный сюрприз - в выходные воздух прогреется до +25 градусов, и это при средней температуре -1...+1 градус.

Продолжится тенденция потепления и в июне. Как уверяют синоптики, в первый месяц лета северян ждет аномальная жара.

- Выше нормы средняя месячная температура предполагается в северных и центральных регионах Уральского федерального округа. Исходя из 19-летних наблюдений, в июне средняя температура составляет +10 градусов, - говорят специалисты.

А еще синоптики не прогнозируют в первый летний месяц затяжных дождей - осадки будут соответствовать норме.

Фото: Росгидрометцентр. Прогноз на июнь.

Что касается июля, то он также выдастся знойным и не дождливым. Если прогнозы не изменятся, то температуры выше +20 градусов северянам обеспечена, а может и даже больше.

Фото: Росгидрометцентр. Прогноз на июль.

А вот в августе жара пойдет на спад, но ожидать холодов все равно не стоит. Температура будет колебаться в районе +15 градусов, что близко к норме. Таким образом, ни экстремальных температур, ни аномальных дождей на исходе лета в регионе не ожидается.

Фото: Росгидрометцентр. Прогноз на август.

В итоге напрашивается вывод, что лето на Ямале будет довольно теплое, даже, можно сказать, жаркое. Однако авторы прогноза подчеркивают, что он является предварительным, и вероятность его исполнения составляет 65-70%.