Талантливые дети Ямала взяли призовые места в литературном конкурсе «Читать сердцем»

Ишмурзин Айрат Вильсурович, генеральный директор компании «Газпром переработка». Фото: предоставлено организатором конкурса.

На Ямале завершился корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем», приуроченный ко Дню Победы. Проект был организован компанией «Газпром переработка» и собрал 842 конкурсные работы от сотрудников 43 дочерних обществ ПАО «Газпром», а также членов их семей. Конкурс прошел при финансовой поддержке профсоюзной организации компании «Газпром переработка».

- В нашем конкурсе приняло участие свыше 1000 человек. Когда мы начинали, то не думали, что он окажется таким востребованным. Настоящая литература всегда была голосом людей, выражала их чувства и мысли, оплакивала утраты и воспевала победы. И то, как участники прочитали произведения, не может оставить равнодушным. Благодарю всех за то, что вложили в проект частичку себя, - подчеркнул Генеральный директор компании «Газпром переработка» Ишмурзин Айрат Вильсурович.

Конкурсанты соревновались в шести номинациях: «Проза. Работники», «Поэзия. Работники», «Семейное чтение», «Коллективное чтение», «Проза. Дети» и «Поэзия. Дети». В каждой из них были присуждены 1, 2 и 3 места.

САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ГОРОД

В конкурсе приняли участие жители 170 городов и населенных пунктов со всех концов России, а также из Беларуси. В четверку самых читающих городов вошли Новый Уренгой, Сургут, Астрахань и Оренбург.

Новый Уренгой стал не только самым читающим, но и самым «семейным» городом. Оттуда на конкурс поступило 10 заявок в номинации «Семейное чтение». Победила в этой категории семья Болговых из Нового Уренгоя, которая представила на конкурс стихотворение «Девять страничек» Ильи Малышева.

Большое количество заявок пришло на конкурс от детей сотрудников. В номинации «Проза. Дети» было представлено свыше 50 работ. Первое место в этой категории заняла Аполлинария Феденко из Надыма. Она прочитала для конкурса отрывок из книги Ольги Громовой «Сахарный ребенок».

Второе место завоевала Екатерина Румянцева из Ухты с работой «Девочка из города» Любови Воронковой. Третье место также у жительницы Ямала - Александры Киримовой из Нового Уренгоя. Она прочитала отрывок из книги о блокаде «Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой.

Самой массовой стала номинация «Поэзия. Дети». В ней было представлено свыше 400 работ. Второе место со стихотворением Лоры Тасси «Оборванного мишку утешала» в этой категории завоевала Амалия Харлова также из Нового Уренгоя.

- Тема Великой Отечественной войны является очень важной для всех нас. Мы чтим память наших предков, и с радостью приняли участие в конкурсе. Наша семья верила в победу Амалии, и итоги конкурса стали счастливым моментом для нас. Мы благодарны организаторам за предоставленную возможность стать частью такого масштабного проекта, - рассказала мама Амалии – Ахметова Гузель Фаварисовна, сотрудница «Газпром добыча Уренгой».

Отличились в проекте не только дети, но и взрослые жители Ямала. Первое место в номинации «Проза. Сотрудники» завоевала сотрудница «Газпром энерго» Татьяна Корнеева из пгт Пангоды. Для чтения она выбрала книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

К слову, в чтениях принимали участие люди самых разных возрастов. Самым юным участником в номинации «Семейные чтения» стал 10-месячный Никита. Пока, конечно, он не читал с другими членами семьи, но весьма активно присутствовал в кадре. А самым мудрым стала Нина Никитична из села Варзуга, ей 73 года.

Оценивало работы компетентное жюри, в состав которого вошли многие известные деятели культуры и искусства. Среди них - писатель-фантаст Дмитрий Емец, режиссер Илья Михайлов-Соболевский, актеры Андрей Филиппак и Константин Соловьев, режиссер-документалист Роман Померанцев и многие другие.

Сотрудники всех компаний принимали активное участие в конкурсе. По количеству присланных заявок были определены «Самые читающие компании». В тройку лидеров вошли: Общество «Газпром переработка» с титулом «Золотой амбассадор», «Газпром энергохолдинг» с титулом «Серебряный амбассадор» и компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с титулом «Бронзовый амбассадор».

ЗРИТЕЛИ ТОЖЕ ГОЛОСОВАЛИ

Нешуточная борьба развернулась и за приз зрительских симпатий. Голосование проходило на двух площадках – в социальной сети ВКонтакте и на корпоративной платформе «Выбор пользователей ГИД». Победителем в голосовании в соцсети стала Евгения Дупленко из Орла. За нее проголосовало 3,5 тысячи человек. А в мобильном приложении победа досталась коллективу «Газпром добыча Уренгой». Команда из 12 человек прочитала в видеоролике стихотворение Юрия Шмидта «Вечный огонь».

Победители конкурса «Читать сердцем» из компании «Газпром добыча Уренгой». Фото: предоставлено организатором конкурса.

Церемония награждения победителей состоялась 5 мая в офисе компании «Газпром переработка» в Санкт-Петербурге. На ней смогли присутствовать представители некоторых дочерних обществ компании. Также была организована онлайн трансляция награждения, которая собрала свыше 3 000 зрителей в социальной сети ВКонтакте. Участники, занявшие призовые места, получили ценные призы.

Организаторы поздравляют и благодарят каждого, кто принял участие в конкурсе. Ознакомиться с полным списком победителей конкурса и их работами можно на сайте читатьсердцем.рф в разделе «Победители — 2023».