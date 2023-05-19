Нефтегазовая подножка России

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В условиях сокращения объема добычи нефти российские власти ищут новые рынки ее сбыта и доставки. Особое значение в реализации этих планов отведено Северному морскому пути. Чтобы запустить караваны судов с сырьем, необходимо опережающее развитие профильной инфраструктуры в Арктике, в том числе и на богатом углеводородами Ямале. Но приход новых инвесторов в регион тормозят структуры, представители которых ранее были осуждены за хищение средств «Ростеха», сообщает Octagon.

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в основы государственной политики в Арктике до 2035 года. Одно из них - организация перевозок нефти в восточном направлении по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию. Основными участниками проекта станут ГК «Росатом» и добывающие компании ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». Предполагается, что для транспортировки задействуют танкеры неледового класса в сопровождении ледоколов.

Новое направление экономически выгоднее традиционного пути через Суэцкий канал. Оно вдвое короче, нет очередей и пиратов, а еще при его прохождении не нужно оформлять дополнительные документы, необходимые при пересечении границ других стран.

На первом этапе большая часть грузов пойдет в Китай из Мурманска. Но новый маршрут уже прорабатывают и добывающие предприятия ЯНАО.

Так, ранее «Роснефть» обнародовала планы по перевозке по нему около 30 миллионов тонн нефти в год начиная с 2024 года. Развитие этой сферы потребует выхода всей нефтегазовой инфраструктуры региона на качественно новый уровень. А поскольку иностранные корпорации ушли с отечественного рынка, обеспечить его смогут только отечественные инвесторы, но для их прихода необходимы правовые гарантии. Разгорающиеся в регионе коммерческие конфликты дают понять, что обеспечить их власти могут далеко не в полной мере.

Привет от ЮКОСа

Наиболее активные судебные споры идут вокруг нефтебаз в Пуровском районе. Главным героем дела с их участием стал Давид Тетруашвили. В 2005 году бизнесмен с этой фамилией был объявлен в розыск по делу о мошенничестве. После этого он покинул Россию, но вскоре вернулся с паспортом на имя Давида Тетро.

Тогда первым местом его работы стало ЗАО «ЮКОС-Транссервис», где он занимал пост финансового директора. О каком именно периоде идет речь, выяснить не удалось. Если предприниматель трудоустроился до 2007 года, то он мог быть сотрудником Михаила Ходорковского (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Впоследствии актив был выкуплен «Роснефтью».

В 2009 году Давид Тетро создал Объединенную транспортную компанию (ОТК) - оператора на рынке транспортных услуг России, Балтии и стран СНГ. В нее вошло более 10 действующих по всей стране предприятий: ООО «ОТК-Трейд», ООО «Прометей КС», ООО «Северная грузовая компания», Белгородский нефтеперерабатывающий завод и другие. При этом головная структура была завязана на офшоры, а ее учредителями выступили зарегистрированные на Кипре Getola Investments LTD и Lomerna Holdings LTD.

Деньги «Ростеха» на ветер

В 2012-2015 годах опорный банк «Ростеха» - «Новикомбанк» - выдал ОТК два кредита на сумму около 4 миллиардов рублей. На эти средства компания намеревалась приобрести стопроцентную долю ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ). А затем ИНЗ получило заем на приобретение права требования по кредитному договору между «Новикомбанком» и ОТК. Завод взял на себя обязательство погасить кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК - сентября 2017 года.

Оба заемщика неоднократно продлевали сроки погашения кредитов, но в итоге не выполнили обязательства. ОТК в мае 2016 года была признана банкротом, а ИНЗ вошел в 2018 году в стадию ликвидации. Этому предшествовали социальные волнения в Ижевске, когда в августе 2016 года работники завода вышли к дому правительства Удмуртии на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате за восемь месяцев.

Представители банка пытались вернуть деньги в рамках гражданского судопроизводства, но потерпели неудачу. В январе 2020 года кредитная организация совместно со службой безопасности «Ростеха» подала заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). На тот момент сумма ущерба оценивалась в 5,4 миллиарда рублей.

Сразу после этого были арестованы Давид Тетро и его помощник Андрей Галочка. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В итоге Давид Тетро признал вину, заключил сделку со следствием и был отправлен за решетку на 3 года и 6 месяцев. А вот его подельник своей вины не признал.

«Элемент» управлял фиктивными директорами

После ареста Давида Тетро число претензий со стороны кредиторов к входящим в его империю предприятиям резко выросло. В ходе разбирательств начали всплывать неожиданные подробности ведения бизнеса их руководителями. Наиболее показательным в этом плане стало постановление, вынесенное 3 декабря 2022 года Девятым арбитражным апелляционным судом.

Конкурсный управляющий ООО «Северная грузовая компания» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц ООО «Элемент», Александра Гончарова и Олега Майорова.

Как пояснил во время процесса Гончаров, при приеме на работу собственники общества поставили условие: он будет исполнять обязанности генерального директора формально. В действительности он не имел доступа к расчетным счетам, первичным и бухгалтерским документам, не распоряжался материальными ценностями. Реальное же руководство осуществляли Давид Тетро, Андрей Галочка и Елена Клишина. По их распоряжению проводились платежи и оформлялись договоры.

Аналогичные показания дал и Майоров: решений относительно деятельности общества он не принимал, деньгами не распоряжался.

«Фактический контроль должника осуществляли иные лица - Бондаренко Г. Н., Клишина Е. В.», - говорится в судебном решении.

ЭЛЕМЕНТарные судебные технологии

В 2018 году входившие в сферу влияния Тетро ООО «ОТК-Трейд» и ООО «МС-Холдинг» были объявлены несостоятельными. После этого стартовали торги по продаже их имущества, главными активами банкротов стали две нефтебазы в Пуровском районе.

По сведениям сервиса «Федресурс», в состав выставленных на продажу лотов также входило право аренды земельного участка на Барсуковском месторождении. По состоянию на 1 января 2012 года извлекаемые на этом участке запасы нефти составляли 756 тысяч тонн.

В 2021 году конкурсные управляющие провели торги. Но, несмотря на оплату сделки в полном объеме, новые собственники - ООО «Антанта» и ООО «Экотерм» - так и не вступили в права. Дело в том, что они столкнулись с судебными исками, в ходе рассмотрения которых использовались технологии, имевшие особую популярность в «лихих» 1990-х годах. И наиболее активно их применяло упомянутое выше ООО «Элемент».

Технология № 1: отречение от бизнес-партнера

Оказалось, что уже после введения процедуры наблюдения «ОТК-Трейд» сдало нефтебазу в аренду ООО «Элемент», включив в договор пункт о штрафе за его расторжение - 20 лет арендных платежей. Проигравший тогда участник торгов ООО «Прометей» заявил, что не знал об этом факте и потребовал в суде признать итоги торгов недействительными.

Однако этот довод противоречит объективным фактам. Согласно имеющемуся договору, летом 2021 года «Элемент» сдал эти же самые терминалы вместе с железнодорожным тупиком и другим имуществом «Прометею» в субаренду. Получается, что истец не только знал о присутствии «Элемента» на объекте в качестве арендатора, но и вел с ним совместный бизнес.

Российское законодательство предусматривает ответственность за лжесвидетельство в суде. Касается ли такая мера заявлений истца, должны определять компетентные органы.

Технология № 2: спам-ходатайства

Истцы «Прометей» и «Элемент» всеми силами затягивают рассмотрение исков. Участники процесса подают множество ходатайств, которые методично отклоняются судом. Среди них были просьбы о переносе заседания для «формирования правовой позиции» по отзыву, доводы которого рассматривались в предыдущей инстанции, о проведении дополнительных компьютерно-технических и оценочных экспертиз, о привлечении третьих лиц. Большинство из них были признаны необоснованными.

Технология № 3: аффилированность сторон

В судебных постановлениях содержатся данные об аффилированности истцов, ответчиков и участвующих в процессах третьих лиц. Коллегия Девятого арбитражного апелляционного суда отмечает, что «ОТК-Трейд» входит в одну группу с «МС-Холдинг», а последний аффилирован с «Элементом». Конкурсные кредиторы в ходе разбирательств также предоставили информацию о связях между «Прометеем» и «Элементом».

«Представитель ООО «Прометей» не опроверг доводы ООО «Экотерм» о фактической аффилированности ООО «Прометей» с должником и лицом, которое в настоящее время использует имущество, являвшееся предметом торгов, с целью затягивания реального исполнения заключенного с победителем торгов договора», - говорится в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда.

Использование спорного имущества способно приносить прибыль. Теоретически аффилированные лица могут найти возможность для ее раздела, но оценить размер этой прибыли, как и убытки увязшего в судах победителя торгов, невозможно. По некоторым оценкам, речь может идти о миллиардах рублей.

Банковский «спецназ»

В октябре прошлого года СМИ удалось связаться с отбывшим наказание по уголовному делу в отношении ГК «ОТК» Давидом Тетро. Мужчина заявил, что содействует «Ростеху» в компенсации причиненного «ОТК-Трейд» ущерба, а еще он считает, что финансовые потоки, входящие в эту компанию, выводила на подконтрольные фирмы ООО «Элемент» и ООО «Клиши» та самая Елена Клишина. По словам номинальных директоров подконтрольных ей предприятий, именно она была основным бенефициаром всей созданной при ее участии схемы.

- Я получаю от этих людей [адвокаты Клишиной] угрозы о том, что меня в очередной раз посадят, и в доказательство этого мне прислали уже заявление в МВД по вызову на допрос», - рассказывает Давид Тетро.

К обвинениям Давида Тетро в адрес бывшего компаньона можно относиться критически, но биография Клишиной показывает, что за ней действительно тянется шлейф скандальности. В разное время она работала на руководящих должностях в банках, оказывавшихся в центре внимания Центрального банка РФ и правоохранительных структур.

Это, например, банк «Интеркоммерц», где Клишина трудилась советником председателя правления и курировала кредитное направление, а также вопросы урегулирования проблемных долгов. Тогда его экс-менеджеров обвинили в незаконном выводе за рубеж 26 миллиардов рублей, и в 2016 году ЦБ отозвал у «Интеркоммерц» лицензию.

Позже появлялись публикации о причастности банка к делу так называемого молдавского ландромата. В 2020 году принадлежащее бизнесвумен ООО «Клиши» не расплатилось по взятому в фонде Horizon Capital кредиту в размере 15 миллионов евро. В итоге фонд обратился в суд, после чего последовали разбирательства, которые тянутся уже почти три года. Ответчиком вместе с Клишиной выступает ее муж Дмитрий Чупров.

Подводя итоги можно сказать, что затягивание этих споров заставляет потенциальных инвесторов скептически относиться к вложению средств в ямальскую нефтяную инфраструктуру. А отсутствие активных действий со стороны властей и силовиков говорит о грозящих им дополнительных рисках и возможности падения темпов начатых государством преобразований в отрасли.