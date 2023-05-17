В Ноябрьске жильцы общежития бьют тревогу из-за обвалившегося потолка в душевой

Фото: соцсети

В Ноябрьске жильцы общежития по улице Шевченко, д. 98 бьют тревогу из-за обвалившегося потолка в душевой. По словам людей, они не раз сообщали УК о данной проблеме, но ее специалисты лишь закрывали на глаза на просьбу, привести помещение в порядок, и все это привело к тому, о чем сказано выше.

- Надоело такое безобразие и безразличие к людям, если бы на голову упало, - возмущается в соцсетях один из жильцов.

В качестве доказательств автор опубликовал фото, на которых изображена огромная дыра в потолке и лежащие на полу прогнившие стройматериалы. А сверху на всей этой горе красуется голубой тазик.

Фото: соцсети

Также в комментариях был снимок заколоченной двери в душевую с надписью «ремонт». Позже вокруг него разразились нешуточные споры с участием жителей и управляющей компанией, обслуживающей дом.

Фото: соцсети

По информации Региональной жилищной компании (РЖК), потолок в душевой действительно обвалился, но произошло это уже после того, как помещение осмотрели и закрыли на ремонт, поэтому упасть кому-то на голову он просто не мог.

- Вход в душевую был ограничен нашими работниками еще до проведения ремонта (дверь забита). Само обрушение произошло потому, что дом является аварийным, его конструкции изношены из-за длительной эксплуатации, - прокомментировали в РЖК.

Однако сами жильцы с этим не согласны и говорят, что «укашка» лукавит.

- Вход был свободный, а дверь не была забита до того дня, пока потолок не упал. Доски нависали уже давно, и жители неоднократно звонили в диспетчерскую службу, говоря об этом. Ваши же работники, когда меняли сантехнику, видели всю ситуацию, - рассказывает Анастасия Баширова.

Сейчас горожанам не остается ничего, как ждать окончания ремонта, при чем сразу двух душевых (той, в которой обвалился потолок и той, которая находится этажом выше). Таким образом сейчас на все общежитие останется лишь одна рабочая душевая. И как люди буду делить ее - загадка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске жильцы общежития по улице Холмогорская жалуются на ужасные бытовые условия. По словам людей, еще немного и у них начнется эпидемия чумы.