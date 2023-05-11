В Новом Уренгое кошек, забранных из приюта для ловли мышей, едва не заморили голодом и выбросили на улицу в завязанном мешке

Фото: Екатерина Чернолихова

В Новом Уренгое произошел вопиющий случай жесткого обращения с животными. На днях местные жители обнаружили в районе гаражей завязанный мешок, а в нем - трех кошек. К счастью, все они оказались живы, но сам факт того, что хвостатых засунули внутрь, да так, чтобы у них не было возможности выбраться, вызывает бурю негодования.

Рассказали эту историю волонтеры городского фонда помощи животным «Подари мне жизнь». По их словам, сейчас кошки находятся в местном приюте «ГороДок», но им очень нужны любящие хозяева или хотя бы передержка.

Фото: Екатерина Чернолихова

Однако самое интересное и в тоже время печальное в этой истории то, что ранее кошки уже были в приюте. Некоторое время назад их забрали оттуда для ловли мышей в птичнике, но условия проживания оказались настолько ужасны, что в скором времени хвостатые ослабли и не смогли выполнять функцию, для которой их взяли, и тогда они отправились на улицу, а точнее, в тот самый мешок.

- На связь с нами вышел городской приют. Они также в шоке от ситуации. Договоры были заключены, с их слов, на совершенно иные условия пребывания, - рассказала волонтер Екатерина Чернолихова.

Также, по словам зоозащитницы, состояние одной кошки (черной) вызывает опасение у ветврачей приюта. Как утверждают специалисты, она сильно истощена и обезвожена, но шансы выкарабкаться есть.

Сейчас разгневанные горожане намерены наказать владельцев птичника по всей строгости закона. Ведь то, как они поступили в беззащитными животными, невозможно ни объяснить, ни оправдать.

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