Неподалеку от побережья Ямала экипаж атомного ледохода встретил семью белых медведей

Медвежья семья

Неподалеку от побережья Ямала помощница капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Мария Кочегарова засняла на камеру бредущую меж льдов медведицу с двумя малышами. Повстречать косолапых девушке посчастливилось, когда атомоход обеспечивал проводку танкера по Карскому морю в порт Сабетта.

В ролике видно, как медведица и ее потомство спокойно семенят по снегу, но, увидев шумное судно, настороженно останавливаются. В следующий миг хищница воинственно встает на задние лапы и внимательно рассматривает корабль. Поняв, что он не представляет угрозы, косолапая тут же потеряла к нему интерес и, опустившись, продолжила свой путь. А детеныши послушно зашагали за ней, с ловкостью перебираясь через сугробы.

Кстати, встретить в регионе белых медведей проще простого. Так, ранее ямальским ученым удалось снять медвежью семью, обедавшую тушей кита, выброшенной на берег Карского моря.

По мнению исследователей, детеныши могут сами добывать еду уже в полтора года, но, не взирая на это, они предпочитают оставаться с мамой до двух с половиной лет, ведь жить бок о бок с ней намного безопасней.

Однако бывают ситуации, когда белые медведи не могут найти пропитание и вынуждены выходить к людям. Один из таких случаев произошел на Харасавэйском месторождении. Тогда косолапый пробрался в вахтовый поселок, не на шутку переполошив работников. Не остановили хищника и закрытые ворота. Проявив необычайную грациозность, он протиснулся под железной конструкцией, а затем отправился на поиски съестного.

Но случается и так, что вахтовики сами с удовольствие кормят косолапых. Например, на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении рабочий угостил хищника печеньем. Отобедав несколькими порциями, он развернулся и спокойно ушел к себе домой, в северные широты.

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