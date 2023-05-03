На Ямале водитель легковушки выехал на «встречку» и погиб под колесами большегруза

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

В Пуровском районе произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь человека. На 9-м километре трассы, ведущей из Коротчаево в Тазовский, столкнулись легковушка «ВАЗ» и грузовой автомобиль.

- По предварительным данным, житель поселка Уренгой, находящийся за рулем «Лады Приоры», выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Газон Некст», - рассказали подробности случившегося в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: ОМВД России по Пуровскому району

На видео, предоставленном силовиками, отчетливо видны движущиеся другом за другом машины. Затем дорога делает небольшой поворот, и через несколько минут на встречной полосе появляются автомобили. Сначала проезжает большегруз, следом - «Газель», а затем происходит само ДТП. Судя по всему, водитель потерял управление, поскольку другого объяснения тому, почему он завернул прямо под колеса большегруза, быть не может.

К сожалению, выжить северянину не удалось, он скончался еще до приезда медиков. Удар пришелся как раз на переднюю часть автомобиля, где и находился мужчина.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском районе водитель грузовика, решивший пойти на обгон, угробил трех человек. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».