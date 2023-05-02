«Они скоро перейдут на детей»: надымчане боятся ходить по улице из-за стаи агрессивных собак

Фото: соцсети

Жители надымского микрорайона Лесной боятся огромной стаи собак, которая терроризирует все округу. По словам людей, псы проявляют нешуточную агрессию не только к домашним питомцам, но и их хозяевам, а также к детям и случайным прохожим.

- Каждый божий день я боюсь выходить гулять со своей собакой, да даже самой прогуляться боязно. Стая, в которой больше 15 псов, окружает со всех сторон, они рычат, пытаясь разорвать моего питомца, это происходит постоянно. Они не дают спать, все время лают, пугают детей, - рассказывает местная жительница.

По словам женщины, стая уже убила безобидного котика, который спокойно грелся на солнышке и никого не трогал. Надымчанка опасается, что в следующей раз жертвой свирепых хвостатых может стать ребенок, и это уже будет настоящая трагедия.

Фото: соцсети

- Слышу лай за окном, как будто кого-то разрывают, но мне нужно идти гулять с собакой. Я выхожу и вижу мертвого котенка, который еще утром был живым. Они скоро перейдут на детей! Администрация ничего не предпринимает. Сколько бы жалоб не было, ничего не происходит, - заключила северянка.

В подтверждение своих слов она предоставила несколько фото, на которых видны три здоровенных пса (женщине удалось заснять только часть стаи) и труп убитого кота, лежащий вдоль дороги.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали землячку в ее недовольстве и отметили, что властям уж действительно пора принимать меры.

- Согласна с автором, собак много и этим никто не занимается. Идешь утром в сад с ребенком, а они за тобой. Слава богу, хоть не кидаются, но это пока. Речь идет о животных, мало ли, что может случиться в следующий раз, - говорит Ирина Резанова.

А еще надымчане рассказали, что данная проблема очень актуальна и для других микрорайонов города, например, одиннадцатого.

- Собаки с чипами стаями бродят. Где им кормиться и греться? Конечно, они будут собираться в стаи. Сегодня, когда три огромные собаки бежали возле школы №9, дети испугались и стали держаться друг-друга. Маленькая девочка не знала, как ей к дому пройти, пришлось мне помочь, - говорит Татьяна Шкиндер.

А по словам Алены Ланер, рядом с ее домом стая собак едва не убила мальчика.

- С боку моего дома несколько собак чуть не порвали мальчика. Шрам на лице и ноге остался, часть мышцы откусили, - сказала девушка.

В окружной службе ветеринарии корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация о скоплении животных направлена в администрацию района. Далее власти должны принять соответствующие меры.