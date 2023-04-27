В Новом Уренгое водитель «скорой», торопясь на вызов к пациенту, сбил ребенка

Момент столкновения

В Новом Уренгое произошло ДТП с участием школьницы и автомобиля скорой помощи. Вчера, 26 апреля, ее водитель сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора возле дома №18/1 по улице Губкина.

Кадры этого инцидента записала камера видеонаблюдения, а позже они попали в Сеть. Вот транспорт едет с включенными мигалками (спешит на помощь к пациенту), подъезжает к «зебре» и ударяет девочку, которая бежала вперед, не глядя по сторонам. От столкновения юная северянка отлетает на несколько метров, перекувыркнувшись через себя, и остается сидеть на дороге.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Девочку отвезли в больницу, где выяснилось, что она получила лишь ушибы. После осмотра ее отпустили домой.

- Бригада направлялась на срочный вызов к пациенту, при этом световая и шумовая сигнализации были включены. В это время ребенок пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. В результате произошло ДТП, медики оказали девочке необходимую помощь. На данный момент состояние пострадавшей не вызывает серьезных опасений. Мы приносим извинения девочке и ее семье, - прокомментировали ситуацию на городской станции скорой помощи.

Кроме того, ее представитель сообщил, что к пациенту, ожидавшему «скорую», сразу отправили другую бригаду. Так что без медицинскую помощь человек не остался.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском водитель «Нивы» сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный свет. Ее доставили в больницу