В Салехарде многоэтажка, сданная шесть лет назад, разрушается на глазах жильцов

Фото: соцсети

В Салехарде разгорается скандал вокруг дома №26А по улице Маяковского. Дело в том, что многоэтажка, несмотря на довольно молодой возраст, уже начала разрушаться. По словам жильцов, в стенах появились трещины, промерзли трубы, искривился тамбур и прочее.

- Мы живем в доме капитального строения, введенного в 2017 году, а выглядит он так, словно аварийный. Сквозные трещины по стенам, особенно в тамбуре и квартире, зимой из них постоянно дует, из-за этого перемерзала труба отопления, пришлось зачеканивать ватой. Стальная дверь входного тамбура нормально не закрывается, потому что сам тамбур уже искривлен, - рассказывает один из жильцов.

В качестве доказательств он прикрепил фото, на которых видны подъездные стены с огромными трещинами, заделанные пеной, и поврежденный откос в квартире.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако больше всего людей беспокоит ситуация в подвале, где трещины уже добрались до свай и ростверка.

- Спускались в подполье, там трещины на сваях и, самое главное, на ростверке. Я уже не говорю о том, что в доме имеется проблема с вытяжкой, и стоит затхлый запах, и постоянно текущие окна зимой, - подытожил горожанин.

Фото: соцсети

Кстати, по словам людей, подобный дом в городе не единственный. Еще такие же, с трещинами, расположены по улице Зои Космодемьянской. Эти многоэтажки (№65 и №67) также строились под переселение.

- Жильцы дома №67 выкладывали в общий чат, созданный управляющей компаний, фото трещин и инея в квартирах. Причем это были не первые этажи, а седьмой и, вроде, девятый. У нас, под окнами на первом этаже, вообще сквозная трещина, - говорит Марина Филиппова.

По мнению людей, власти, строя новые дома, делают акцент на количестве, а не качестве. В подтверждение этого достаточно вспомнить новостройку по улице Глазкова, д. 1, которую пришлось подпереть стрелой башенного крана, чтобы избежать разрушений. Между прочим, не первый раз.

Вот и вчера, во время ежегодного послания, губернатор отчитался об ударных темпах возведения жилья. Согласно плану, к 2025 году Ямал избавится от миллиона квадратных метров «авариек». В общей сложности в квартиры переедут более 20 тысяч семей. Но в какие? Это главный вопрос!

Что касается дома по улице Маяковского, сегодня туда отправятся специалисты, которые оценят ситуацию. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили в пресс-службе регионального департамента госжилнадзора.

- Данный дом находится на непосредственном управлении жильцов. В организации, которая выполняет его обслуживание, нам сообщили, что, по предоставленной информации, данные трещины образовались на штукатурном слое, сейчас там установлены «маячки», - прокомментировали в ведомстве.

О том, что выявит на месте специалист, будет известно позднее.