Участник проекта «Читать сердцем» на Ямале: «Для меня главное – выразить свое отношение к теме Великой Победы»

Руслан Койшин, директор Завода по подготовке конденсата к транспорту. Фото: предоставлено организатором конкурса.

На Ямале проводится литературный конкурс «Читать сердцем», организованный по инициативе компании «Газпром переработка». Его основная задача – сохранение памяти поколений о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. В корпоративном проекте принимают участие сотрудники компании «Газпром», а также члены их семей. На конкурс участники присылают видеоролики, в которых зачитывают свои любимые прозаические или поэтические произведения на военно-патриотическую тему.

Художественные чтения оцениваются в шести номинациях. Некоторые филиалы и подразделения компаний подают свои заявки в номинацию «Коллективное чтение». Одними из таких участников стали директор Завода по подготовке конденсата к транспорту филиала «Газпром переработка» в ЯНАО Руслан Койшин и руководитель отдела социального развития предприятия Ольга Амелькович. Руслан Алимович рассказал о том, как он выбрал произведение для конкурса и что для него главное при участии в проекте.

- Расскажите – насколько близка Вам тема конкурса?

- Идея этого литературного конкурса очень хорошая. Мне кажется, что она очень схожа с идеей акции «Бессмертный полк», которая зародилась также в Сибири. Она возникла у простых людей и действительно очень близка сердцу.

- Как и почему Вы решили принять участие в конкурсе?

- Видеоролик мы записали совместно с моей подчиненной Ольгой Амелькович. Однажды мы обсуждали рабочие задачи, и я заметил, что Ольга Владимировна чем-то озабочена и расстроена. Тогда уже было объявлено о старте конкурса «Читать сердцем», и я решил, что участие в проекте поможет ей отвлечься от грустных мыслей. Мы изучили условия конкурса и с интересом взялись за реализацию идеи.

Руслан Койшин и руководитель отдела социального развития предприятия Ольга Амелькович. Фото: предоставлено организатором конкурса.

- Кто выбирал произведение для съемки видеоролика? Были ли у вас споры на этот счет?

- Право выбора произведения для конкурса я оставил за Ольгой. Она захотела взять стихотворение «Помните» Эдуарда Асадова. Я раньше не был знаком с творчеством этого поэта. Мне по духу ближе «Василий Теркин» Александра Твардовского. Но я почитал в интернете, что это был за человек, какой подвиг он совершил, как был ранен и ослеп, а затем начал литературную карьеру. И мне также стало интересно представить его произведение другим людям.

- Вы не рассматривали возможность участия в конкурсе с другими коллегами?

- Это очень важный проект. Сейчас просто так получилось, что мы записали нашу работу вдвоем с Ольгой. А в целом, я был бы рад, если участие приняли все сотрудники завода, чтобы каждый мог ощутить причастность к общей памяти о Великой победе.

- Смотрели работы конкурентов в вашей номинации?

- Я бы не говорил в этом случае о конкуренции. Участие в подобных проектах важно одинаково для всех нас. Для меня же главное было – выразить свое отношение к теме Великой Победы.

- Для вас важна победа или главное – это участие? Как распорядитесь призом, если выиграете?

- Для себя я уже победил. Просто потому, что принял участие. Но, если мы все-таки войдем в число призеров, полученные средства я направлю на благотворительность. Таких мероприятий, куда можно передать деньги с пользой и добром, очень много.

Стоит отметить, что работы участников будут оцениваться профессиональным жюри, среди которых деятели искусства, педагоги профильных кафедр ведущих вузов страны, режиссеры, актеры, телеведущие. Идею проведения масштабного проекта поддержали генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, российские актеры театра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова, писатель-фантаст Дмитрий Емец.

Победители конкурса будут определены накануне Дня Великой победы.