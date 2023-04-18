В Лабытнанги мужчина залез на крышу дома и потребовал визита главы города Марины Тресковой

Конфликт между мужчиной и властями удалось разрешить

Жизнь в Лабытнанги все никак не может войти в привычное русло. Несколько дней назад в городе произошел жуткий пожар, унесший жизни пяти человек, а вчера, 17 апреля, город взбудоражил некий мужчина. Забравшись на крышу дома, он требовал встречи с его главой Мариной Тресковой.

Видео инцидента местные жители опубликовали в соцсетях. На нем мужчина в темной одежде сидит на краю крыши, свесив ноги, и что-то объясняет собравшимся. Внизу столпились различные зеваки и пожарные с полицейскими. Последние уговаривают северянина спуститься вниз и не делать глупостей, но идти на контакт он явно не хочет.

По словам людей, встречи с Мариной Ароновной мужчина требовал из-за проблем с жильем. И, судя по всему, подтолкнула его к этому отчаянному шагу полная безысходность. Ведь, как известно, «аварийки» в городе ремонтируются с неохотой, а при переселении людям дают копейки, на которые даже не купишь комнату в коммуналке.

Однако нашлись и те, кто осудили мужчину за его поступок. Горожане предположили, что он либо пьян, либо не совсем здоров.

- Пускай прыгает, 20-ый этаж что ли, с гипсом походит, - говорит автор видео, переводя камеру с мужчины на правоохранителей и обратно.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что как только сигнал был получен, на место незамедлительно выехали службы экстренного реагирования и должностные лица мэрии.

- Вместе с главой города Мариной Тресковой инцидент был благополучно исчерпан, - прокомментировал представитель властей.

О том, какие требования выдвигал ямалец, и какого соглашения удалось достичь, в администрации сообщать не стали.