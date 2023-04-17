«Наши дети ничуть не хуже других»: в Губкинском родители учеников школы №6 недовольны решением о ее расформировании

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В Губкинском родители учеников школы №6 крайне недовольны решением городских властей расформировать учебное заведение. По словам людей, два года назад здание закрыли на капремонт, а всех учеников перевели обучаться в лицей, тогда администрация заверила людей, что все это временно, и после окончания работ дети вернутся в родные стены. А не так давно родителей поставили перед фактом - школу отдадут под нужды старшеклассников.

- Мы, родители школы № 6, просим не расформировывать ее. В течении двух лет наши дети были «гостями» лицея, терпели второстепенный приоритет перед хозяевами, были благодарны за гостеприимство, ждали свое новое отремонтированное здание. Но власти решили, что его передадут старшим классам, а наши дети перейдут в школу №5. Учителей, естественно, столько много будет не нужно. Детей наших уже обещают «перевоспитать», - рассказала одна из родительниц.

По словам обеспокоенной женщины, дети и родители готовы ждать новое здание, но никак не объединяться с чужой школой. Ведь тогда ребятам придется привыкать не только к новым педагогам, но и коллективам, в которых им предстоит учиться.

В итоге в комментариях под постом набралось более шести десятков записей, и практически каждый - недовольство решением властей.

- Нас два года публично кормили обещаниями, что дети будут учиться в комфортных условиях и в первую смену! Где все это? Почему вы реализуете свои проекты за счет здоровья и успеваемости детей шестой школы? Постройте для этого помещение и реализуйте в нем, - возмущается Ирина Гоношилина.

- Наши дети ничуть не хуже других. Почему они должны чувствовать, что являются гостями в в пятой школе? Верните все на свои места! Все с нетерпением ждали новую, красивую, а главное - свою школу, - говорит Татьяна Лукманова.

- Дети щестой школы хотят вернуться в свое здание! И на протяжении двух лет права у них не равные! Когда пятая школа училась в шестой, дети менялись сменами по полгода, а вот когда шестая школа пришла в пятую, то нам сразу обозначили, что пятая школа - хозяева, поэтому первая смена за ними. И дети шестой школы учатся не в таких же условиях, - заключила Ольга Надеина.

И таких комментариев великое множество. Кстати, недовольны изменениями не только родители, но и учителя. Например, педагоги школы №1 не хотят лишаться своего директора, которого переводят управлять новым учреждением.

- Очень некрасивый поступок со стороны администрации. На самом деле обидно за детей и учителей, многие могут потерять любимую работу, привычный и добрый коллектив. Я не боюсь писать правду, вы забираете у нас нашего любимого директора Марину Николаевну, доброй души человека, справедливую, умную и оптимистичную. Нам до слез больно из-за того, что от нас уходит уже второй директор, - говорит Евгения Лунина.

В городском управлении образования такое решение педагогу объяснили тем, что новый проект не может возглавить человек со стороны, либо ненужный в своем коллективе.

- Старшую школу должен возглавить авторитетный руководитель. Надеемся на ваше понимание. Будущий директор школы №1 будет назначаться с учетом мнения Марины Николаевны, - прокомментировали в ведомстве.

Что касается недовольства родителей, то в управлении образования мамам и папам посоветовали не торопиться с выводами, поскольку реструктуризация школ направлена на повышение качества образования учеников.

- Никакого ухудшения положения детей не произойдет. Изначально реновация здания шестой школы действительно планировалась для ее учеников, но ситуация поменялась - город создает старшую школу. На данный момент принято решение о соединении шестой школы и лицея, а также школ №3 и №4. Здания лицея и шестой школы находятся в шаговой доступности, поэтому проблем с тем, чтобы добраться до места учебы, у ребят не возникает, - рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что проект переформирования школ под обучение старшеклассников стартовал на Ямале в начале года. Кроме Губкинского в нем участвуют Лабытнанги и Салехард.