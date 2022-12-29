ТОП-5 мест, куда можно съездить на новогодних каникулах из Салехарда

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До Нового года осталось всего ничего. Если вы еще не придумали, как разнообразить длинные выходные, портал «АиФ» предлагает начать 2023-й год с путешествий и с гидами МТС. Ну а куда навострить лыжи, чтобы не сильно дорого, интересно – рассказываем.

Наполняемся духовной энергией

Тобольск

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Расстояние от Салехарда: около 1395 км

Время в пути: на авто – примерно 17 часов, поезд – около 25 часов, с пересадкой через Ноябрьск.

Стоимость билета: поезд – от 9.500 рублей

Затраты на топливо: около 96 литров, примерно 5 376 рублей

Погода в январе: -14/-23 градусов

Тобольск – это уникальный город-памятник каменного и деревянного зодчества Сибири. Он часто привлекает своим видом и историей туристов, а также заграничных гостей. Здесь точно есть на что посмотреть, в том числе и в зимний период. Поэтому ознакомьтесь с нашим планом и планируйте небольшое путешествие на январь.

Чем заняться?

- Спуститься на лыжах или сноуборде со знаменитой Алемасовой горы (самой высокой на юге региона), завернув на горнолыжный курорт «Алемасова», что в пяти минутах езды от центра Тобольска (ул. Алемасовская, владение 2А, стр. 1).

- Не пропустить рождественские гуляния на Красной площади, в Ландшафтном парке Кремля в это время обычно выступают разные творческие коллективы и скоморохи.

- Покататься на лошадях, освоить навыки верховой езды и пофотографироваться в конном клубе с символичным для города названием «Конек-Горбунок» (Набережная Кирова, 16А).

А еще можно искупаться в термальном источнике «Исток» (д. Винокурова, ул. Анджиевского, 23). Правда вода и аромат там специфические, так как воду не фильтруют, но если вы готовы закрыть глаза на «благовония» и пойти на поводу пользы и здоровья, то это место посетить точно стоит.

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Что посетить, чтобы окультуриться?

- Тобольский кремль – сколько бы раз вы здесь ни были, заглянуть сюда нужно непременно (Красная площадь, 1), лишний раз посетите Тюремный замок, Покровский и Софийский соборы, Гостиный двор.

- Центр искусств и культуры (6-й микрорайон, 62), в новогодние праздники там проходят концерты, работают выставки, ярмарки и даже проводятся мастер-классы. Даже если не смотреть афишу, что-нибудь интересное застать в любом случае получится.

- Тобольский драматический театр имени Петра Ершова (4-й микрорайон, 66), в январе в афише – все про Рождество: комедия «Почти рождественский рассказ» и «Рождественская история», ну, и сказка для самых маленьких «Снеговик».

Что попробовать?

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Рыба из Тобола или Иртыша, грибы, ягоды - брусника и клюква.

Тобольск – духовная столица Сибири с богатейшей историей. Чтобы ничего не упустить, можно обратиться к аудиогиду, так вы точно просветитесь как надо.

Покоряем столицу Урала

Екатеринбург

Расстояние от Салехарда: около 2000 км

Время в пути: на авто – около 30 часов, поезд – около 36 часов с пересадкой через Ноябрьск.

Стоимость билета: от 10 500 рублей

Затраты на топливо: 200 литров, около 10 400 рублей

Погода в январе: -10/-17 градусов

Екатеринбург – пожалуй, самый популярный город, куда чаще всего ездят на концерты и другие развлекательные, образовательные и деловые мероприятия жители Тюменской матрешки. Скажете, ехать сюда лучше летом? Ошибаетесь, ведь зимой здесь не менее интересно.

Чем заняться?

- Покататься на коньках в парке Маяковского под любимую музыку, согреться глинтвейном и перекусить в фудкорте на островке отдыха прямо на льду (ул. Мичурина, 230).

- Одеться потеплее и собрать коллекцию фото стрит-арта Екб, сдаем пару явок-паролей крутых работ: «Объятия» на ул. Химиков, 4 и «Мы станем лучше» на ул. Пушкина, 24.

- Отыскать и засесть в одном из засекреченных баров города, например, Shalom Shanghai в подземелье (ул. 8 Марта, 4) или New Bar – на чердаке (ул. 8 Марта, 8Д).

А еще можно побаловать вкусностями оленей на ферме «Бархатные рога» в 100 км от Екатеринбурга (оз. Сысертское), а если располагаете временем, то загляните в парк «Бажовские места» в Сысерти и прогуляйтесь по сказочно-красивым тропинкам.

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Что посетить, чтобы окультуриться?

- Литературный квартал (улица Первомайская — улица Толмачева). Здесь есть музеи П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, музей «Литературная жизнь Урала XX века» и другие.

- Молодежный центр искусств «Главный проспектЪ» (проспект Ленина, 8). Нередко в арт-центре проводятся выставки международного масштаба, а на втором этаже работает уютная кофейня с красивым видом на город.

- Небоскреб «Высоцкий» (ул. Малышева, 51). Музей Высоцкого – на втором, смотровая площадка – на 52 этажах.

Что попробовать?

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Уральские пельмени с разными начинками – от мяса и рыбы до ягод, квашенной капусты и редьки.

Делимся «помогатором» для тех, кто уже навострил лыжи побывать на каникулах в Екб – аудиогид по столице Урала. Он поможет провести время максимально интересно.

По городу на Неве

Санкт-Петербург

Фото: Мария Кухарь

Расстояние от Салехарда: около 2 932 км

Время в пути: на авто – около 42 часов, поезд – 2 дня 19 часов с пересадкой в Ноябрьске. Самолет из Ноябрьска до Санкт-Петербурга также с пересадкой, но через Уфу – от 5-6 часов.

Стоимость билета: поезд – от 16 000 рублей, самолет – от 14 000 рублей (цены на январь 2023)

Затраты на топливо: 210 литров, около 10 700 рублей

Погода в январе: -4/-9 градусов

Культурная столица России принимает туристов в любое время года, и зима – одно из самых волшебных периодов, ведь город еще наполнен праздничным настроением. Конечно, погода в Питере бывает разной, порой не самой приятной, но, все же, советуем запланировать туда поездку. Никакие метеорологические условия не смогут испортить впечатления от масштаба и сказочности этого города. Каникулы, проведенные тут, точно в памяти останутся надолго!

Чем заняться?

- На пару часов вернуться в лето, посетив оранжерею Таврического сада, где на площади 20 гектаров растет множество экзотических растений, а после подняться на второй этаж и выпить кофе, глядя на всю эту зеленую красоту.

- Вечером, когда стемнеет, поехать на каток у моря «Севкабель порт» и на коньках в романтической атмосфере – волшебный лес, музыка, звезды – сделать кучу красивых фото, а что еще нужно для настроения?

- Накататься вдоволь с самой высокой горки в Питере – в Никольских рядах, сделать селфи у нарядной елки, а чтобы не замерзнуть, сделать перерыв на глинтвейн и пончики.

А еще обязательно посетите спектакль, балет или оперу. Это может быть и Александрийский театр драмы им. А.С. Пушкина или Мариинский, ведь именно зимой афиши театров пестрят различными представлениями, а летом актеры уходят на каникулы.

Что посетить, чтобы окультуриться?

- Безусло Дворцовую площадь! Кроме того, что на ней расположен главный музей - Государственный эрмитаж, который обязателен к посещению, и который зимой, кстати, обычно полупустой, именно здесь устанавливают красивейшую елку Питера.

- Дворец Шуваловых (Набережная Фонтанки, 21), он же – Музей Фаберже с уникальными экспозициями и роскошными залами.

- Планетарий № 1 (Наб. Обводного канала, 74, лит. Ц) – крупнейший в мире и входящий в ТОП-5 музеев Питера, где можно посмотреть тематический фильм, посетить мероприятие или даже устроить космическое свидание.

Что попробовать?

Фото: Shutterstock, предоставлены ПАО «МТС»

Корюшка и пышки – одни из главных составляющих рациона истинного петербуржца, и прославленная шаверма по-питерски.

Если, все же, надумали о Питере, тогда ловите гид по самому культурному городу страны. Благодаря этому помощнику заскучать точно не получится.

Посмотреть древний кремль

Казань

Фото: Екатерина Киселева

Расстояние от Салехарда: около 2 122 км

Время в пути: на авто – около 30 часов, поезд – около 42 часов с пересадкой в Ноябрьске, самолет – 7-9 часов с пересадкой через Москву.

Стоимость билета: поезд – от 12 000 рублей, самолет – от 17 700 рублей (цены на январь 2023)

Затраты на топливо: 213 литров, около 10 900 рублей

Погода в январе: -8/-15 градусов

Стоит ли ехать в Казань зимой? Стоит! Поверьте нам на слово! Зимняя Казань не хуже летней. Татары – народ горячий, душевный и гостеприимный. Согреют, накормят, окружат заботой и теплом. Замерзнуть, оголодать и утонуть в скуке вам точно не дадут.

Чем заняться?

- Заглянуть в гости к татарскому Деду Морозу – Кыш Бабаю, что живет в селе Яна Кырлай, в зимнем волшебном хвойном лесу вас встретят его дочка Кар Кызы и герои народных сказок – Убырлы Качык (она же Баба Яга), лесной дух Шурале, богатырь Батыр и другие.

- Изучить все фигуры в Ледовом городке на Кремлевской набережной, сфотографироваться с каждой, и не забыть с большим удовольствием потратиться на сувениры и подарки на местной новогодней ярмарке.

- Загадать желание у древней башни Сююмбике (сестра падающей Пизанской башни на территории Казанского Кремля), и, кстати, согласно поверью, стоит лишь прислониться к ее стене, чтобы повезло в любви.

А еще прокатиться на 65-метровом колесе обозрения «Вокруг света» (Амирхана, 1Е) в теплой кабинке, чтобы посмотреть на заснеженную Казань и ее новогодние огоньки с высоты птичьего полета.

Фото: Екатерина Киселева

Что посетить, чтобы окультуриться?

- Мультимедийный музей «Татарская слобода» (ул. К. Насыри, 38), чтобы познакомиться с татарскими бытом, традициями и культурой, изучить историю татар в Казани, а также посетить мастер-класс по приготовлению сладостей от виртуальной бабушки.

- Мусульманскую мечеть Кул-Шариф и православный Благовещенский собор, построенный псковскими мастерами в 16 веке (часть Казанского Кремля), тут же можно на мгновение перенестись в Питер, пройдясь по филиалу Эрмитажа – национальной галерее «Хазине».

- Музей социалистического быта (ул. Университетская, 6), где некоторым удастся поностальгировать, потому как в нем собраны вещи для кого-то из недавнего, а для кого-то – из совсем давнишнего прошлого.

Что попробовать?

Король татарской выпечки – эчпочмак (кто его не едал – тот в Казани не бывал), элеш с курицей и картошкой, на десерт – знаменитый чак-чак с чаем.

Познакомиться с городом поближе и выстроить грамотный маршрут поможет аудиогид по Казани, так вы точно не потеряетесь и проведете свои каникулы максимально полезно и увлекательно.

Посмотреть на голубое око Сибири

Байкал

Фото: Екатерина Киселева

Расстояние от Салехарда до Иркутска: около 4 600 км

Время в пути: на авто – около 57 часов, поезд – 2 дня 11 часов, включая пересадку в Ноябрьске, Тюмени и Новосибирске, самолет – от 12 часов

Стоимость билета: поезд – от 22 000 рублей, самолет – от 23 500 рублей (цены на январь 2023)

Затраты на топливо: 457 литров, около 23 000 рублей

Погода в январе: -13/-19 градусов

Байкал притягивает путешественников своей нетривиальностью, красотой, чистотой и необычностью. Ледовые картины, словно произведения искусства. Человек, оказавшись на озере, «утопает» в атмосфере этого места. Туда едут не только за впечатлениями, но и за острыми ощущениями, от которых захватывает душ.

Чем заняться?

- Прочувствовать настоящую байкальскую зиму, побывав на границе Байкала и Ангары и лицезреть уникальное явление: озеро покрыто толстым льдом, а река – никогда не замерзает, главное в этой затее – не экономить на гиде-профессионале.

- Покататься на льду на коньках, лыжах, специальном велосипеде, на джипе, снегоходе, даже в собачьей упряжке. В общем, прочувствовать байкальский лед всеми доступными способами.

- Совершить увлекательную аудиоэкскурсию по Кругобайкальской железной дороге, которая охватывает 85 километров и рассказывает о 35-ти интересных локациях. В их числе - Каторжанские тоннели, карьеры из белого мрамора, музей Рериха, тоннель, который обещает исполнить желания, Итальянская стенка, названная в честь архитекторов.

А еще попасть на подледную рыбалку на побережье Малого моря, поймать омуля, сорогу, хариуса или окуня и попробовать уху, сваренную прямо на льду Байкала.

Фото: Екатерина Киселева

Что посетить, чтобы окультуриться?

- Архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы», что в 20 км от Листвянки, где собрана большая часть сибирских деревянных построек на площади 67 гектаров, здесь же проводятся гуляния на Рождество с народными обычаями, традициями и обрядами.

- Узнать все о самом глубоком озере в Байкальском музее (пос. Листвянка, ул. Академическая, 1), обойти каждую экспозицию в здании, включая дендропарк и экскурсию на глубоководный аппарат.

- Байкальская астрофизическая обсерватория (пос. Листвянка, ул. Партизанская, 29), где находится самый большой в Евразии солнечно вакуумный телескоп и одна из лучших обзорных площадок с видом на величественный горный хребет Хамар-Дабан.

Что попробовать?

Байкальский омуль – в копченом, вареном, соленом, тушеном и любом другом виде, сыр хурууд, а также жареные позы из конины, баранины или говядины.

Уже выбрали, куда поедете в долгожданные выходные? Зарядились настроением и желанием отправиться в путешествие? Надеемся, наши подсказки вам пригодятся, а аудиогиды помогут углубиться в атмосферу каждого направления и принесут пользу!

С Новым годом и счастливого пути, дорогие путешественники.