«Ау, люди, что с вами происходит?»: в преддверии Нового года надымчане выбрасывают на улицу кошек и травят собак

Фото: центр помощи бездомным животным «Лучик» и скриншот из видео

В преддверии Нового когда, когда так хочется верить в волшебство и доброту, некоторые жители Надыма, наоборот, проявляют невиданную жестокость. Да и к кому? К братьям нашим меньшим - беззащитным кошкам и собакам. Руководствуясь неизвестными мотивами, они выбрасывают четвероногих на мороз и травят смертельными препаратами.

О том, что накануне праздников участилось количество бездомных кошек, рассказали в городском приюте «Лучик».

- В субботу приняли троих новеньких, до этого - еще одного. Кто из подъезда, кто из квартиры, сиамская кошка, вообще, из Ныды приехала. Рассказывать про всех - много времени надо. Сегодня должны еще одного новобранца привезти. Ау, люди, что с вами происходит? - задаются вопросом волонтеры.

На фотографиях, предоставленных зоозащитниками, все кошки выглядят вполне хорошо. У них чистая шерсть, не видно никаких повреждений и следов побоев.

Фото: центр помощи бездомным животным «Лучик»

А вот их четвероногим собратьям - собакам - повезло куда меньше. Многочисленные рассказы о том, что псов травят неизвестные догхантеры, появились в местных соцсетях.

- В ночь на 26 декабря увидела запись, что на ул. Кедровая, д. 12 умирает собака. Когда я приехала на место, она лежала и билась в конвульсиях, из пасти текла кровь, была рвота, в которой собака захлебывалась. Позвонила в «Лучик», оперативно приехали, забрали. Буквально через десять после этого я выезжала со двора, как из гаражей выбежала еще одна. И все также пена из-за рта, конвульсия. Ветеринары сказали, что это отравление, - рассказала местная жительница.

В комментариях к посту большинство горожан возмутились происходящим, отметив, что, сколько бы собак не развелось в городе, так поступать нельзя. Однако нашлись и те, кто не стал критиковать данный метод, регулирующий численность четвероногих, ведь власти не спешат решать подобную проблему, а от этого, тем временем, страдают люди.

А пока одни горожане рассуждали о гуманности, другие опубликовали в комментариях видео, на котором мучается отравленная хаски.

По словам Семена В., пса отравили 24 декабря в гаражном кооперативе, расположенном за кафе «Узбекистан».

- Пытались спасти, отпоить молоком, активированным углем. Бесполезно. Пена изо рта, конвульсии и смерть, - заключил мужчина.

Кстати, жестокие расправы над собаками происходили в Надыме и раньше. Так, минувшим летом неизвестные живодеры убили пса во дворе жилого дома, выстрелив в него из оружия. А весной от рук злодеев погибла бездомная дворняжка, которую местные ласково прозвали Лизонькой за ее добрый нрав и доверие к окружающим.

На данный момент жители так и не пришли к итоговому решению. Одни советуют писать заявления в полицию, а другие - молча закрываю глаза на происходящее, надеясь, что все как-нибудь решится само собой.

Но вывод в этой ситуации напрашивается только один и, увы, печальный: бездомные собаки оказываются на улице по вине людей, и погибают тоже из-за них.