Светлое Христово Воскресение: православные жители Ямала празднуют самый важный христианский праздник

Фото: Салехардская епархия

Сегодня, 16 апреля, все православные христиане отмечают древнейший и самый важный праздник - Светлое Христово Воскресение. Пасха не имеет определенной даты празднования. Как правило, это весна, а точная дата высчитывается по лунному календарю.

Со Светлым Христовым Воскресением – Днём Пасхи жителей Ямала поздравил Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

- Пасхальные дни символизируют торжество жизни, добра и радости, наполняют наши души чувством любви и благодарности, дарят надежду на лучшее. Пусть праздник принесёт в каждый дом гармонию, счастье и благополучие. Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, добрых мыслей и поступков! Христос Воскресе! - отметил Сергей Ямкин.

На Ямале праздник Пасхи начался с крестного хода. Под звон колоколов верующие несли крест, который символизируют страдания Христа. Службу возглавил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. А накануне светлого праздника Пасхи Христовой во всех муниципалитетах региона прошли богослужения и освящение куличей и пасох. На Ямал прибыл Благодатный огонь, который был зажжен в Иерусалиме. Его традиционно привозят на Ямал каждый год. Московским рейсом святыню доставили в аэропорт Салехарда. А затем лампаду принесли в храм Петра и Павла. где его встретил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Владыка благословил им верующих, а люди смогли зажечь свечи. Сегодня Благодатный огонь будет доставлен во все города и поселки округа.

- Дорогие братья и сестры, Христом Воскресе! Вновь по милости Божией мы встречаем светлое Христово Воскресение! Пасхальное торжество - это величайшая радость, с которой ничто не может сравниться и которую никто не может у нас отнять. При этом важно не только хранить радость спасительного Воскресения Христова в своем сердце. Нужно ещё и поделиться этой радостью с другими, и в первую очередь - с близкими, а также кто в этой радости нуждается - страждущими и немощными. В день Светлого Христова Воскресения искренне желаю всем нам преодоления с Божией помощью трудностей и невзгод, умножения любви и укрепления в вере. Воистину Воскрес Христос! - поздравил православных жителей архиепископ Салехардский И Ново-Уренгойский Николай.

Кстати, праздничные пасхальные службы будут проходить во всех церквях и храмах еще на протяжении всей следующей недели.