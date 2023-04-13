«Почему такое отношение к насаждениям?»: в Салехарде дорожники поломали молодые деревья во время уборки снега

Фото: соцсети

Жители Салехарда недовольны дорожными службами, убирающими снег. Дело в том, что во время работы тракторы и погрузчики сносят все, что оказывается у них на пути, как правило, это оказываются молодые саженцы. Разумеется, после такого зверства деревья просто погибают, даже не успев толком укорениться.

- По улице Маяковского, в районе детского сада «Золотая рыбка», при уборке снега переломали уже все деревья. Почему такое отношение к насаждениям? Кто будет это исправлять? Своими глазами видела, как сломали маленькое деревце и просто воткнули его обратно, - возмущается в соцсетях одна из горожанок.

В качестве доказательств женщина опубликовала фото и видео, на которых можно увидеть засохшие и изрядно наклонившиеся елочки, явно не по своей воле.

Фото: соцсети

- На видео рабочий заканчивает «поправлять» сломанное дерево, одно из немногих еще не высохших, - говорит северянка.

В завершении публикации женщина обратилась к администрации с просьбой найти виновных и обязать их исправить свои ошибки.

Долго ждать ответа от властей не пришлось. В мэрии сообщили, что уже дали указание дорожным службам более внимательно проводить уборку улиц и тротуаров, где есть насаждения.

- Также в летний период данный подрядчик высадит новые деревья взамен поломанных, - добавили в администрации.

Однако людей данное заявление не успокоило, поскольку подобное происходит из года в год.

- Позапрошлой осенью посадили с ребенком в 17-м микрорайоне, напротив администрации, 12 деревьев. За две зимы, благодаря снегоуборке, осталось всего три дерева. Я никак не возьму в толк - для чего это они делают? Зачем с остервенением скребут снег с газонов до самой земли вместе с деревьями? - задается вопросом Дмитрий Угрюмый.

Похожую историю рассказала и Анна Винокурова, во дворе которой загубили молодые саженцы.

- У нас во дворе тоже молодые саженцы посрубали снегоуборочной техникой. Ответ администрации был таков: тракторист не заметил, вам надо было укрывать, обозначать как-то на зимний период. Посадите новые, заявку на саженцы подайте через УК, - говорит северянка.

И самое обидное в этом деле то, что людям вновь придется украшать двор своими силами, находя время среди повседневных дел.