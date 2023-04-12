«Ребенка избивают в чуме, а девушку держат в рабстве»: житель Ямала рассказал о зверствах, творящихся в Гыданской тундре

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Минувшим днем, 11 апреля, в соцсетях появилась ужасающая история, опубликованная жителем Гыданской тундры. Ничего не утаивая, северянин рассказал о страшных издевательствах над маленьким ребенком-сиротой.

По словам автора, малышу 4 года и он постоянно страдает от избиений со стороны родного дяди. Однажды мужчина настолько переусердствовал, занимаясь рукоприкладством, что мальчик впал в кому, и за его жизнь боролись врачи.

- Ребенок находится под опекой бабушки. Мать его умерла два года назад в поселке Аксарка - была зарезана сожителем, будучи беременной. Это изверги, нелюди. Я сам свидетель, летом чумы рядом стояли, - говорит мужчина.

Как правило, после такого инцидента к делу должны подключиться органы опеки и, если издевательства над ребенком подтвердятся, забрать его из семьи. Но в случае с маленьким тундровиком никаких нарушений не нашлось - ребенок вновь вернулся к родственникам-изуверам.

Однако сейчас, когда дело обрело общественный резонанс, отсидеться на месте опеке уже не удастся.

- Первоначальная проверка указанную информацию не подтвердила. В настоящее время органы опеки и полиция проводят углубленную проверку по данному обращению, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в администрации Тазовского района.

Также произошедшим заинтересовались в региональном следственном комитете.

- Данное обращение принято к рассмотрению, - прокомментировал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по ЯНАО Сергей Никишов.

Подтверждают жестокое обращение с малышом и другие жители Гыды.

- Все знают этих людей, какие они. Ребенок постоянно плачет, его там не любят, он якобы нагулянный матерью. Только его деньги им нужны, - рассказала Арина Артеева.

Однако это еще не все ужасы, сотворенные данным семейством. По словам местных жителей, еще один сын бабушки-опекунши держит в заложниках девушку из поселка Носок Красноярского края, и она постоянно подвергается насилию, несмотря на беременность. Ранее бедняжка уже потеряла одного ребенка и пыталась сбежать от изувера, но безуспешно. Не имея знакомых, паспорта и возможности получить хоть какую-то помощь, она вновь оказалась в руках мужчины.

Не лучше судьба и у сожительницы того самого дяди, избивающего мальчика. На данный момент женщина беременна четвертым ребенком, но, несмотря на это, она тоже пыталась спастись бегством, разумеется, безрезультатно.

Сейчас все жители тундры, а также другие ямальцы, узнавшие о случившемся, надеются, что следственные органы разберутся с данной семьей и привлекут виновных к ответственности. Ведь, если все вышесказанное подтвердится, судить северян будут сразу по нескольким статьям.