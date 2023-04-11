«Раз такая ситуация, надо помогать»: пенсионер из Лабытнанги восстановил старенькую «Ниву» и подарил ее бойцам СВО

Фото: администрация Лабытнанги

Жители Ямала без устали помогают бойцам, защищающим Родину в ходе спецоперации на Украине. Они собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи и «сухой душ», шьют балаклавы и плетут маскировочные сети, готовят суповые наборы и многое другое.

Один из таких неравнодушных северян - Валентин Мартюшов из Лабытнанги. Мужчина решил отправить солдатам свою «Ниву», которую восстановил на собственную пенсию.

Старенький автомобиль появился у Валентина четыре года назад, поскольку машина была не на ходу, он решил отремонтировать транспорт, а затем продать. Вырученные деньги северянин собирался потратить на памятник для своих родителей, но когда грянула спецоперация, изменил свое решение.

- Состояние машины было очень плачевное, пришлось повозиться. Крыша мятая была, бок, бампера менял, ходовую часть, в салоне пришлось повозиться, - говорит лабытнангец.

Фото: администрация Лабытнанги

По словам Валентина Федоровича, он просто не мог не помочь ребятам и остаться в стороне. Внести свой вклад для пенсионера - дело чести.

- Сам служил в десантных войсках, поэтому я полностью душой за ребят. Раз такая ситуация, надо помогать, - подчеркнул северянин.

Сейчас «Нива» - надежная полноприводная машина. Кстати, это первый автомобиль, который отправляется с Ямала в зону СВО в рамках проекта «Автопоезд», запущенного «Народным фронтом». Транспорт уже передали представителям РЖД, сейчас она на пути в Ростов-на-Дону, а после - отправится своим ходом на линию соприкосновения к ямальским бойцам.