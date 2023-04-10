«Выступают язвочки и шелушение»: жители Салехарда уже который год страдают из-за некачественной воды

Фото: Ирина Шат и Радмир Хасанов, соцсети

Жители Салехарда массово жалуются на грязную воду из кранов, причем продолжается все это уже долгое время. По словам людей, после купания в такой жидкости на коже появляются раздражения, на посуде постоянно образовывается накипь, а об фильтрах и говорить нечего - приходят в негодность каждый несколько дней.

Поднять этот вопрос решила жительница одного из домов по улице Арктическая.

- Примерно два года назад ухудшилось качество воды, а сейчас оно стало просто невыносимым. Ребенок моется, а через 15-20 минут на теле выступают язвочки и шелушение. Чайник просто не успеваю чистить лимонной кислотой - постоянная желтизна и накипь образуются молниеносно. У самой на лице пошла сыпь, дерматолог сказала, что это из-за воды, - рассказала местная жительница.

Не исправил ситуацию и ремонт труб, проводимый прошлым летом.

Сейчас горожанка намерена отправить воду на экспертизу и добиться хоть каких-то действий от властей.

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали автора и начали выкладывать свои фото воды и фильтров, негодуя от происходящего.

- Ну улице Подшибякина, д. 15 такая же ситуация. Фильтр простоял неделю, - рассказала Танзиля Юшанова.

Фото: Танзиля Юшанова. Вот каким стал фильтр, очистив воду.

Поддержала девушку и Дарья Хабибулина, проживающая в доме №17 на улице Губкина.

- Аналогичная ситуация. У нас точно такой же фильтр в раковине, не успеваем менять, достаем весь черный. Чернота бежит из крана, - сказала горожанка.

По словам Александры Мазниченко из дома №20 по улице Арктическая, она вообще вынуждена покупать воду в магазине, чтобы не отравиться.

- Мало того, что мы ежемесячно оплачиваем коммунальные услуги за эту воду, так еще и покупаем ее в магазинах, чтобы дети могли пить. А еще и кушать приготовить нужно. Страшно смотреть на эту воду, а пить еще страшнее, - заключила северянка.

Не лучше ситуация и на улице Чубынина, д. 24. Ульяна Захарова, проживающая в нем, сообщила, что сыпь после купания уже стала в порядке вещей.

А Ольга Губина пожаловалась не только на грязную воду, но и ее отсутствие.

- На улице Свердлова д. 42 та же картина. Еще вдобавок периодически не бывает горячей воды, и центральная канализация протекает, - заключила женщина.

И это далеко не все жалобы. Кстати, как утверждают некоторые ямальцы, причина грязной воды - старые трубы в домах, и пока их не заменят, проблема так и останется нерешенной.

Говорит в пользу этого варианта комментарий Ирины Романовой. По словам девушки, когда на жила в микрорайоне Ангальский мыс, в самом начале «цепочки распределения воды», подобного не было и впомине.

- Вода была просто хрустальная, никогда фильтры не ставили, - заключила горожанка.

В пресс-службе АО «Салехардэнерго» сообщили, что готовые провести проверку и взять пробы воды для анализа.