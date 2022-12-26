«Полный провал»: жители Салехарда массово недовольными построенными горками и ледовым городком

Фото: администрация Салехарда

Около недели назад в Салехарде торжественно открыли главную городскую елку и ледовый городок. Напоминаем, что в этом году он выполнен в тематике «Острова сокровищ» - восемь композиций изо льда, посвященных теме пиратов и морских приключений.

Звучит вполне красиво, но вот на деле все оказалось не очень. По словам людей городок, да, красивый, но делать там нечего, особенно взрослым и подросткам.

- Открыли с сыном сезон на ледовом городке у Геолога. Что сказать - красиво, подсвечено! Но горки - это провал. Максимум для 5-6 лет, они низкие и простенькие. Моему 12-летнему сыну там уже не интересно, хотя в прошлые годы они с друзьями ходили с удовольствием. Да и родители с кайфом, возвращающим в беззаботное детство, катались с горок, летишь, аж дух захватывает. А в этом году, вероятно, хотели таким способом решить вопрос количества посещающих горки... грустно. Не знаю, кому в администрация Салехарда надо сказать спасибо за такой подход в этом году, - пожаловалась в соцсетях местная жительница.

Тут же в комментариях начали отписываться и другие горожане, полностью разделяющие мнение землячки.

- Мы тоже с сыном пришли и разочаровались. Сделали хотя бы одну большую горку, - говорит Ирина К.

- Кто принимал городок - двойка! Полный провал, кроме елки, - соглашается Виталий Р.

- Полностью согласна! Моей дочурке 4 года! Даже она не в восторге. И все однообразно, - подметила Марина Я.

- Каждый год все хуже и хуже. Да, огоньки, да, красиво, но глаза видят это позорище. Живем на Севере, а такое в этом году выстроили. Льда, снега море, самим не стыдно? - вопрошает Ксения К.

Не оценили новогодние горки не только жители центра, но и отдаленного микрорайона Гидропорт.

- Горку сделали по типу «и так сойдет». Скат узкий а бордюр, наоборот, широкий, при скате ребенок о бордюр горки ударяется. А елка, мало того, что укоротили, так еще и ни одного украшения, только гирлянды, - рассказывает Анна Ч.

Солидарна по поводу горок у «Геолога» и Татьяна Д.

- Все правильно сказали. Мои дети - школьники - тоже не оценили горки. Теперь на каникулах только на коньках кататься будут. Очень жаль, что так много горок, но все они только для маленьких детей, - говорит горожанка.

Но и с катками в Салехарде на все гладко. Как уверяет Равшан С., их попросту не чистят и не заливают.

- Каток за «Геологом» вообще закрыт, а на озере Лебяжье лед уже убитый, - сообщает мужчина.

Кстати, комментарий Равшана - единственный, на который ответили в местной администрации. Представитель власти сообщил, что лед на катках чистится по мере необходимости, особенно перед выходными. А каток за ЦКиС «Геолог» еще не сдан в эксплуатацию, его открытие запланировано на февраль.

Что касается недовольства жителей относительно ледового городка и горок, то на это в мэрии ничего не ответили.

Кстати, в 2020 году салехардцы также жаловались на городские горки, но по другому поводу - из-за их травмоопасности. Скат был сделан таки образом, что дети и взрослые могли больно удариться копчиком.