«Слизнули варенье с запеканки, а они полили заново и поставили на стол»: в Надыме родителей учеников возмутило питание в школьных столовых

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В Надыме родители школьников не на шутку встревожены качеством еды, которой кормят их детей в столовых. По словам одной из горожанок, мало того, что готовят блюда из продуктов ненадлежащего качества, так еще и ребятам приходится доедать друг за другом - то, что осталось на тарелке от одного ученика, перекладывают второму. А чего добру пропадать?

- Вопрос к администрации округа и вообще ко всем, кто имеет отношение к питанию детей в школах. Как долго наши дети будут травится тем, что не доели предыдущие? Как долго будут издеваться над работниками данных ИП? Почему вообще детей кормят ИП? Эти сумасшедшие тетки уже до такой степени озверели, что чувствуют себя безнаказанными: кормят просрочкой (обе), продукты везут перемороженные и не понятно откуда (это никто не контролирует). Может, пора этим заниматься? - задается в соцсетях вопросом одна из родительниц.

Поначалу многие посчитали данное сообщение фейком, поскольку автор решила не указывать своего имени. Но, спустя время, под постом появились комментарии от людей, которые полностью подтвердили слова женщины.

- Я практику в школе проходила. Там реально целое, что не доели дети, обратно в кастрюли кладут, - рассказала Екатерина Л.

А Евдокия М. поведала более интересную информацию - она тоже работала у индивидуальной предпринимательницы.

- Да, я подтверждаю. Что недоели, то кладут отдельно, чтобы другим накрыть. Даже запеканку, с которую слизнули варенье, поливают заново и ставят обратно на стол. Сама лично там работала и видела, - признается горожанка.

Кстати, данная проблема поднимается уже не в первый раз. Два месяца в школе №5 ребятам подали на обед заплесневелый хлеб. Тогда руководство образовательного учреждения обвинило в случившемся индивидуального предпринимателя и пообещало усилить контроль за питанием детей. Но, как оказалось, это были только слова.

На этот раз разобраться в происходящем вызвался департамент образования Надымского района. Представитель ведомства попросил автора поста связаться с ним по телефону и рассказать все более подробно. Также, по его словам, обращение взято на контроль.

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