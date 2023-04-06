«Нас гоняют как скот»: в Ноябрьске медсестры горбольницы красят батареи и таскают тяжести вместо ухода за пациентами

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Под конец зимы ямальские соцсети взбудоражил пост от работницы Ноябрьской центральной городской больницы, пожелавшей остаться анонимной. По словам женщины, сотрудники медучреждения вынуждены покупать за свой счет средства индивидуальной защиты, а те, что им выдают, ужасного качества.

Поначалу многие подумали, что новость - обычный фейк, однако нашлись горожане, опровергшие данный домысел. Так, у Наталии Коломиец в больнице работает подруга, и она не раз рассказывала, что СИЗы им приходится покупать самим. А Эльмира Котлова, сдававшая кровь в процедурном кабинете, сообщила, что у медсестры даже не было лейкопластыря. И это лишь капля в море.

Разумеется, после такого региональный департамент здравоохранения объявил, что проведет в больнице проверку, и если нарушения обнаружатся, виновные понесут наказание. Казалось бы, что после такого заявления медперсонал должен выдохнуть, но не тут то было. Запланированный выезд работника депздрава на место лишь добавил младшему персоналу новых проблем. Главная из них - подготовка к предстоящей проверке.

Кстати, депздрав обещал организовать проверку еще в начале марта, но, почему-то, слов своих не сдержал. Ни в начале первого весеннего месяца, ни второго никто так и не приехал.

- Нас гоняют как скот. Перед проверкой медицинский персонал должен покрасить батареи (краска покупается за свой счет), вычистить вытяжки, убрать якобы лишние локеры, которые весят тонну, пришить матрасы, а это, на минуточку, работа сестры-хозяйки. То есть, после основной работы мы должны пойти и убрать отделение, - рассказывает сотрудница медучреждения.

Также женщина сообщила, что в свете последних событий заведующие отделений требуют от отдела кадров, чтобы они успели изменить до проверки должностные инструкции младшего медперсонала. А необходимо это для того, чтобы все соответствовало трудовому законодательству, ведь сейчас работники данного звена трудятся еще и за санитарок, хотя так не должно быть.

- Мы просто не успеваем обеспечить должный уход тяжелобольным пациентам, при этом в смену работает только один человек. И сколько не сделай работы, ты все равно плохой, - заключила медработница.

Что касается злополучных СИЗов, с которых все и началась, их как не было в нужном количестве, так и нет. Например, для работы в ночную смену выдаются всего четыре пары перчаток, что очень мало, при этом их даже нельзя обработать антисептиком - расползаются в миг. А на мусорные пакеты и вовсе приходится скидываться всеми отделениями.

Кстати, кроме перчаток и пакетов в больнице отсутствуют тряпки, ведра и швабры - все, что необходимо для уборки. Об этом рассказала еще одна сотрудница медучреждения, не пожелавшая называть своего имени.

- Видели хоть раз состояние бедных швабр и мопов, которые шитые перешитые на сто раз? Данный инвентарь никто не выдает! Все сами покупаем и подписываем, - говорит женщина.

А еще дефицит коснулся и средств для уборки. Вечно не хватает жидкого мыла и чистящих средств, а если они и есть, то просроченные.

- Пемолюкс или чистящий порошок многим отделениям выдавали где-то в декабре - январе. Так вот, выдали все просроченное - 2021-2022 годов. Как так-то? Лишь бы выдать? Чтобы было? Моющих средств для окон тоже не дают. По правилам их надо мыть нашатырем, а где его брать? - вопрошает ноябрянка.

Желая разобраться в произошедшем, корреспондент Комсомольской правды - Ямал обратился региональный депздрав. Его представитель сообщил, что сейчас в Ноябрьской ЦГБ работает специалист департамента, он был командирован с целью плановой проверки.

- После данного обращения были проверены склады. В медучреждении имеются запасы краски, СИЗов, перчаток. Кроме того, в больнице есть специальный отдел, осуществляющий уборку во всех помещениях, и это помимо основных уборщиков и санитаров, - прокомментировали в ведомстве.

Однако департамент готов сотрудничать с работниками больницы и выслушать недовольства людей открыто, а не через соцсети. Всех, кто желает высказаться, примет специалист Сиротина Т.В., анонимность гарантируется.