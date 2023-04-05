«Баррикад настроили и тишина»: в Губкинском жильцы многоэтажки с декабря ждут ремонта подъезда после пожара

Фото: Тоня Петровская

Губкинцы продолжают жаловать на бездействие управляющих компаний, но при этом берущих деньги за якобы оказанные людям услуги.

На днях жильцы общежития, расположенного в 11-м микрорайоне, рассказали о том, что уже несколько лет не могут добиться ремонта пола в душевой на втором этаже. Из-за этого во многих помещениях образовалась течь, начала обваливаться краска с потолка, периодически возникают проблемы с проводкой.

А теперь недовольство работой своей «управляшки» высказывают жители дома №39 в 1-м микрорайоне. Дело в том, что люди уже четыре месяца пытаются заставить организацию привести в порядок подъезд, пострадавший после пожара, но безуспешно. Каждый раз УК приводит все новые и новые причины, из-за которых ремонт не может начаться в данное время.

- УК «Уютный город», не знаю, как до вас уже достучаться. С 5 декабря вы не можете привести подъезд в нормальное состояние после пожара. Сколько нам еще жить в этом свинарнике? Ранее, в конце января, вы говорили, что у вас человек на больничном, но сегодня уже 5 апреля. Счета на оплату приходят, но после пожара вообще ничего не делается, уборщица только один раз пришла, чтобы помыть. Баррикад настроили и тишина. Когда у нас будет ремонт, сколько нам еще так жить? - задается вопросом местная жительница.

В качестве доказательств девушка опубликовала фото, на котором виден деревянный мостик, проложенный над лестничной клеткой. Кстати, это же сооружение красуется на снимках, сделанных северянкой в январе. Единственное, что изменилось - исчезла ткань, накрывающая велосипеды.

Фото: Тоня Петровская. Снимки, сделанные в январе и апреле.

Тогда представитель городской администрации подтвердил болезнь работника, но также он сообщил, что УК постарается как можно скорее решить вопрос с ремонтом. Но дальше слов, как уже успели заметить абсолютно все, дело не продвинулось.

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в УК «Уютный город» за комментарием. Ответившая на звонок девушка сообщила, что этот вопрос находится в компетенции производственно-технического отдела, поэтому лучше переадресовать его профильным специалистам. Однако связаться с ними так и не удалось - все пять звонков остались без ответа.

Фото: Тоня Петровская. Снимок сделан в январе.

В комментариях к посту губкинцы посоветовали землякам обращаться с жалобой на УК в прокуратуру и профильный департамент. По мнению людей, это единственный способ заставить «управляшку» пошевелиться.