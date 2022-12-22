В Новом Уренгое стая озлобленных собак вцепилась в голову проходящему мимо мужчине

Фото: Максим Афиногентов. Пострадавший горожанин.

В Новом Уренгое разгорелся очередной скандал из-за бездомных собак. В ночь с 21 на 22 декабря фельдшер скорой помощи Максим Афиногентов выложил в соцсетях гневный пост, в котором говорилось о нападении стаи собак на случайного прохожего.

- 21 декабря, приблизительно в 23:00, в районе дома №71 по улице Сибирская бродячие собаки покусали мужчину, - рассказал северянин.

В качестве доказательств он приложил несколько фото и видео, на которых отчетливо видны следы укуса. Озверевшие псы вцепились мужчине в ногу и голову, оставив после себя кровавые раны. К счастью, эта история не закончилась трагично - новоуренгоец смог отбиться и даже самостоятельно дойти до дома.

Фото: Максим Афиногентов. Пострадавший горожанин.

- Больно, когда трогаю? - спрашивает у пострадавшего приехавший на вызов фельдшер скорой помощи.

- Да нет, не больно, - отвечает мужчина спутанным голосом.

Далее, оказав северянину первую помощь, бригада доставила его в больницу для более тщательного обследования.

В комментариях к посту горожане массово возмутились происходящим, вновь обратившись к властям с просьбой принять меры.

Фото: Максим Афиногентов. Пострадавший горожанин.

Кстати, на прошлой неделе заместителю главы города Виктору Пузанову в ходе прямого эфира был задан вопрос от горожан. Как уже можно догадаться, речь шла о бездомных псах и том, что же с ними делать.

- Создан новый приют, рассчитанный на 600 особей. В перспективе можно добавить еще места, но это не решение проблемы. Наши люди с добрыми сердцами. Они подкармливают и впускают собак в тепло. Здесь все дело в воспитании. Любая собака становится агрессивной тогда, когда она защищает свою территорию. Мы их прикармливаем, а потом пытаемся приструнить. Когда люди поймут, что прикармливать собак, тем самым расширяя их территорию, нельзя - тогда эта проблема решится. Сейчас мы не можем отступить от закона. С другой стороны, у нас есть бригады отлова, мы обрабатываем все заявки, проводим все соответствующие процедуры, - заявил он.

Но от подобных заявлений людям легче не становится. В городе была уже масса случаев, когда стаи нападали не только на взрослых, но и детей. К счастью, пока без смертельного исхода.

Кстати, ежедневно в справочную службу Нового Уренгоя поступает до 25 заявок о бездомных собаках. Однако поймать хвостатых не так-то просто, поскольку они не сидят на местах и перебегают с одного места на другое. Вот такая безвыходная ситуация.

Что касается пострадавшего мужчины, то ему ему предстоит долгое лечение в травматологии.