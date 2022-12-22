«Я не представляю эту жизнь без тебя»: в Новом Уренгое парень сделал предложение девушке на концерте певицы Asti

Предложение руки и сердца

Поклонники певицы Asti надолго запомнят концерт, прошедший вчера, 21 декабря, в Новом Уренгое. Помимо фееричного музыкального шоу, происходящего на сцене, северяне стали свидетелями красивого признания в любви и предложения руки и сердца.

В перерыве между выступлениями артистки на сцену выбежал молодой человек по имени Максим и попросил у певицы пригласить сюда дорогого ему человека - девушку Владу Рыбку.

- Рыбуль, давай к нам! - обратилась Anna Asti к залу, решив поддержать парня.

В ожидании возлюбленной

И вот, спустя пару секунд, под громкие аплодисменты на сцене появилась подруга новоуренгойца. А дальше весь зал замер в тихом ожидании, с упоением наблюдая за влюбленными.

- Ты стала очень дорогим мне человеком, я не представляю теперь эту жизнь без тебя. От тебя столько эмоций, энергии. Ты выйдешь за меня замуж? - произнес Максим, протянув избраннице колечко.

Растрогавшись от всего происходящего, девушка тут же дала согласие, а затем пара поцеловалась.

- Это настоящий мужчина, он готов на поступки, он делает это красиво. Вы понимаете? И этот человек живет в вашем городе, - восхитилась парнем артистка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как Anna Asti призналась в любви Тюмени и взорвала танцпол хитами «По барам», «Хобби» и «Повело».