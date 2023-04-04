«Вода бежит по проводке, падет потолок»: в Губкинском жильцы общежития второй год не могут добиться ремонта пола в душевой

Так выглядит потолок в общежитии

В Губкинском жильцы общежития, расположенного в 11-м микрорайоне, уже который год не могут добиться от своей УК ремонта пола в душевой. Из-за этого во многих помещениях образовалась течь, начала обваливаться краска с потолка и периодически возникают проблемы с проводкой.

- Вот такой беспредел творится в нашем общежитии, причем капитального исполнения. Течет уже и в туалете, нам порой невозможно выйти из своего же жилья. К раковине на кухне подойти невозможно, потому что на голову падает краска с потолка. Вода бежит по проводке. УК кормит завтраками еще с 2021 года. А причина всего этого - прогнивший пол в душевой на втором этаже, - рассказывает анонимный пользователь.

В качестве доказательств автор прикрепил видео, в котором отчетливо показаны последствия бездействия управляющей компании. Это и обвалившийся кусок потолка над кухонной раковиной, и так называемый дождь в коридоре, и закоротившая проводка.

- А там вообще внутри проводки все течет. Лампочка вон моргает, - говорит один из жильцов.

В комментариях к посту горожане возмутились бездействием «управляшки» и посоветовали жильцам обращаться напрямую в администрацию, пока протечка не закончилось бедой. Ни для кого не секрет, что попадание влаги в проводку может стать причиной возникновения ряда серьезных проблем: в одних случаях все ограничивается неработающими розетками и мигающими лампочками, а в других залив приводит к короткому замыканию. Безусловно, последнее крайне опасно для людей, поскольку может спровоцировать пожар.

Но, судя по всему, УК «Главжилком» нет до этого никакого дела. Иначе бы история с протечкой не тянулась уже который год.

Корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» пытался связаться с УК для получения комментария, но безуспешно. Все четыре звонка остались без ответа.