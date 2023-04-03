Уроженка Салехарда стала героиней передачи «Беременна в 45» на телеканале «Ю»

Сейчас Светлана живет в Тюмени

Уроженка Салехарда, а ныне жительница Тюмени, стала участницей проекта «Беременна в 45» на телеканале «Ю».

Светлана, так зовут главную героиню, провела на Ямале детство и юность, а когда пришло время поступать в университет, переехала в областную столицу. Чтобы дочь не испытывала проблем с жильем, родители купили ей комфортабельную квартиру, и дальше жизнь девушки потекла в режиме учеба - дом - учеба.

Но вскоре Светлана начала встречаться с одногруппником Вадимом, у пары завязался бурный роман, закончившийся свадьбой и рождением первенца - дочери Снежаны. А дальше у супругов появились еще трое детей - два мальчика и девочка.

По словам женщины, рожать пятого ребенка она не планировала, особенно в 42 года, но после долгих размышлений решила оставить малыша. Да и муж Светланы очень обрадовался пополнению в семействе.

- Вадим был так рад ребенку, что и я приняла ситуацию. Может быть со временем будет понятно, для чего это, - говорит Светлана.

Еще одна причина, по которой женщина задумывалась об аборте - проблемы с супругом. По словам героини, муж уже давно перестал понимать ее чувства и желания, а еще стал мало зарабатывать, разругавшись с братом, с которым у него был общий бизнес. Из-за этого семье пришлось продать дом и переехать в квартиру, где места для шестерых было не так уж и много. Ну а последней каплей стало то, что мужчина уже целый год откладывал ремонт на кухне, поэтому Светлане приходилось мыть посуду в биде.

Не поддержали супругов в желании иметь пятого ребенка и их родители. На протяжении всего выпуска теща и свекровь говорили им об абсурдности их решения и нежелании думать головой. Что касается старших детей, то они тоже не обрадовались вести о появлении малыша и начали упрекать родителей в эгоизме.

А затем, находясь уже на последнем триместре, Светлана решила разойтись с Вадимом и подала на развод. На мужчину было жалко смотреть - до такой степени он любил жену и не хотел жить отдельно от детей.

- Я не вижу никакого просвета в наших отношениях. В доме постоянно скандалы, из-за них страдают дети, им тяжело слышать нашу ругань, - говорит женщина.

Но когда у Светланы начались роды, обойтись без помощи супруга она смогла. Вадим сразу же приехал, отвез жену в больницу и не отходил от нее ни на шаг, пока на свет не появилась их дочь, которую назвали Вероникой.

Хоть роды и были не из легких, через пять дней маму с новорожденной отправили домой. На выписку пришли не только родственники, но и друзья супругов, каждый из них от души поздравлял родителей и желал счастья ребенку.

Маленькая Ника оказалась очень милой и спокойной малышкой. Глядя на нее, сердца остальных членов семьи оттаяли, и они всею душой полюбили девочку.

Но, к сожалению, даже ей не удалось соединить Светлану и Вадима вновь. В конце передачи женщина призналась, что дала мужу шанс и надеется на лучшее, но когда выпуск вышел в эфир, они уже были разведены.

- После рождения Вероники все изменилось в худшую сторону. Никакой помощи от него, я думала, что муж одумается и начнет больше интересоваться семьей, но этого не случилось, - с грустью говорит женщина.

Сейчас Светлана находится в декрете, летом она хочет попробовать отдать Веронику в сад, чтобы больше заниматься своими делами, а пока все ее время занимают только дети.