Открыть Ямал по-новому и достать до звезд: 10 вещей, которые нужно успеть сделать этой весной

Иллюстрация: архив КП

Совсем скоро начнется второй месяц весны, а это значит, что даже на снежном Ямале можно будет почувствовать приближение тепла и начать наслаждаться солнечными днями. Это время как нельзя лучше подходит для пробуждения от зимней спячки и новых активностей. Предлагаем стартовать с простого мини-плана - десять идей, которые помогут сделать эту весну особенной и запоминающейся. Это, как говорится, то, что доктор прописал от хандры.

Внезапно отпраздновать

Иллюстрация: архив КП

Выбрать один удивительный праздник, которых весной не так уж и мало, и весело отметить его вместе с друзьями. Это прекрасный способ, чтобы раскрасить будни и привнести в жизнь новые эмоции. Самые интересные варианты - День рождения джинсов, Всемирный день блондинок, День без носков или День поезда и многие другие. Выбирайте любой! Кто знает, возможно, это станет вашей традицией.

По уши влюбиться

Иллюстрация: архив КП

Как известно, весной пробуждается не только природа, но и чувства. Даже если любовь уже имеется - растрясите воспоминания, вернитесь в свой конфетно-букетный период и влюбитесь заново. А тем, кто одинок, советуем больше выходить в свет, общаться и не отметать идею с приложениями для знакомств. Интерес к таким сервисам начинает расти уже с 14 февраля и не сдает позиций до самой осени. Кстати, с быстрым мобильным интернетом от МегаФона просматривать странички потенциальных половинок будет намного удобнее, а значит, шансы встретить свое счастье увеличиваются в разы.

Засмотреться добрым кино

Иллюстрация: архив КП

Посмотрите легкие и вдохновляющие фильмы, а еще можно вспомнить про любимые фильмы прошлых лет. Словом, составляйте личные подборки и проводите вечера с удовольствием. Выбирайте комедии, фильмы с хэппи-эндом, добрые сказки и мультфильмы - так получится без труда настроиться на позитивную волну. Можно, кстати, зайти на онлайн-платформу START и посмотреть «Чебурашку», если так и не успели выбраться в кинотеатр на этот фильм. Здесь же можно засмотреться сериалами - и отечественными, и зарубежными.

Открыть город по-новому

Иллюстрация: архив КП

Пора впустить в жизнь и новые открытия. Начните с необычных мест, таких, где вы еще не бывали. Причем речь идет не о кафе, музеях и маркетах, а о классных смотровых площадках, атмосферных дворах, уютных улицах и природных красотах, не требующих особых материальных затрат. Ели есть свое авто или друзья за рулем - дерзайте! Устройте опрос среди знакомых, например, откуда открываются шикарные виды, и в путь. И не забудьте сразу поделиться ими в соцсетях или показать всем в прямом эфире.

Разбарахлиться и пошопиться

Иллюстрация: архив КП

Пусть звучит банально, но без этого в новый сезон не ворвешься. Потому смело открывайте шкаф, собирайте вещи «когда-нибудь надену» и отвезите, не жалея, в любой центр сбора для нуждающихся. Легко сказать? А вы попробуйте сделать! И не просто так, а с обещанием того, что на место старых и уже ненужных положите новые. Кстати, тренд весны 2023-го: скинни, платья-футляры, серые брюки, юбки длины макси и мини, а еще тотал-деним и черное кружево. У мужчин в моду вернулись галстуки, утилитарный стиль (карго, футболки, анораки с молниями и объемными накладными карманами), клетка и вестерн-бутс – казаки.

Взять себя в руки

Иллюстрация: архив КП

Самое время приводить себя в форму, чтобы встретить июнь во всеоружии. Помимо походов в фитнес-клуб можно составить рациональную схему питания, найти ПП-рецепты, начать тренировки с помощью мобильных приложений. Бег, йога, пилатес, зарядка на любой вкус и цвет, завтраки, ужины и обеды - главное, выбрать из всего этого то, что действительно нравится. Кстати, по данным анализа Big Data МегаФона ямальцы уже начали работать над собой. В марте трафик на сайты по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания, товаров для спорта вырос на 20%.

Открыть дачный сезон

Иллюстрация: архив КП

Даже если вы никогда не имели дел с рассадой, семенами и прочими составляющими садово-огородной темы, советуем попробовать. Отсутствие дачи - не отговорки, ведь устроить мини-сад можно и на подоконнике. Зелень, черри, огурцы - что только не выращивают экспериментаторы в своих квартирах. Согласитесь, здорово, когда все для салата куплено не в магазине, а взошло на домашней грядке. Да что мы все о еде, можно вырастить, скажем, цветы или целое деревце, которое с апреля по октябрь можно высадить в открытый грунт – а это уже самая настоящая традиция.

Познавать и наполняться знаниями

Иллюстрация: архив КП

Пока не наступили летние дни и ночи, когда с прогулки не хочется возвращаться домой, ловите возможность научиться чему-то новому. Запишитесь на курсы повышения квалификации, сходите на мастер-класс по рисованию, научитесь готовить на мангале, плавать или играть на любимом музыкальном инструменте, попробуйте себя в вокале, кондитерском искусстве, начните слушать подкасты, аудиокниги или больше читать. Вот увидите, все знания, которыми вы напитаетесь этой весной, обязательно пригодятся в будущем.

Устроить гастротур или неделю вкусной и полезной еды

Иллюстрация: архив КП

«Истинное счастье заключается в еде» – так считают британские ученые, которые уверены в том, что многие продукты способны улучшать настроение и пробуждать любовь к жизни. Проверить, так это или нет, несложно, и весна - подходящее время для гастрономических экспериментов, приводящих тело и душу в тонус. Любите есть вне дома - отыщите интересные заведения, изучите кухню и составьте график посещения таких мест на неделю. Те, кто предпочитают готовить все своими руками, могут сделать собственное меню – закупайтесь продуктами и создавайте кулинарные шедевры для себя и близких. А еще можно выбрать оба варианта и получить двойное удовольствие.

Дотянуться до звезд

Иллюстрация: архив КП

В ночь с 22 на 23 апреля хватайте свои домашние телескопы (или просто хватайте себя) и мчите подальше от огней мегаполиса, чтобы понаблюдать за потоком Лириды, первым звездопадом в этом году. Заметите яркое свечение, за долю секунды промелькнувшее в темном небе - вам повезло, загадывайте желание. Даже не сомневайтесь, оно непременно сбудется. Мы проверяли.

Если вдруг вы выполнили все идеи из списка и этого оказалось мало, то вот вам вариант для экстремалов – собрать группу и съездить на экскурсию на Вынгапуровский газоперерабатывающий завод, расположенный в отдаленном микрорайоне Ноябрьска. Только не забудьте сделать потрясающие снимки завода и ведущей к нему дороги – северный край поистине красив и необъятен. Кстати, не так давно специалисты МегаФона улучшили покрытие автодороги, связывающей город с микрорайоном и Вынгаяхинским месторождением, так что фото и видео быстро загрузятся в соцсети.

А в будущем на Ямале намерены запустить экскурсии на крупные месторождения. Здесь тоже можно будет сделать красочные снимки и запустить стримы, ведь инженеры компании усовершенствовали сеть и там, в том числе на Холмогорском, Суторминском, Вынгаяхинском, Харасавэйском и Салмановском месторождениях.

В общей сложности сотовый оператор усовершенствовали сеть в более чем 20 локациях региона.