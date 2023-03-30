«Настоящий аттракцион на выживание»: в Надыме огромные сосульки угрожают жизням людей

Фото: Ирина Зубкова

Жители Надыма продолжают жаловаться на сковавший улицы гололед и сосульки, которые то и дело могут пробить кому-то голову.

На днях одна из горожанок высказала недовольство относительно территории возле многоэтажки №9/1 по проспекту Ленинградский. По ее словам, подход к дому превратился в самый настоящий каток, а некогда новый водосток промерз настолько, что теперь напоминает гигантский сталактит.

Теперь же горожане наперебой рассказывают об опасной арке возле Надымского профессионального колледжа, в народе именуемой аттракционом на выживание.

- Сосульки длинные, острые, а вокруг прохожие и студенты. Пожалуйста, позаботьтесь о людях - сбейте их, а саму дорогу в арке (лед) посыпьте песком. Это же ужас, а не пешеходная зона, настоящий аттракцион на выживание, - говорит Ирина Зубкова.

В качестве доказательств северянка опубликовала фото, на котором отчетливо видна крыша здания и свисающие с нее сосульки крупного размера. Если такие прилетят - мало не покажется.

Фото: Ирина Зубкова

В комментариях к посту большинство горожан разделили опасения землячки и также выразили недовольство происходящим.

- Там действительно ужас, а не пешеходная зона. Когда подтаивает у 9-ого дома, то все течет в эту арку. Ночью подморозило - каток. Когда дождь, то опять все стекает в эту арку. Лужа такая, что просто не пройти, - рассказывает Валентина Ваторина.

А Елена Наумова отметила нежелание городских УК выполнять в этом году свои обязательства.

- В этом году у всех управляющих компаний аттракцион: выживи или получи сосульку в подарок последний раз, - резюмировала горожанка.

В районной администрации сообщили, что недовольство горожан услышано и не останется без внимания.

- Заявки на очистку кровли и козырьков подъездов от сосулек домов №8 и №9 по проспекту Ленинградский направлены в управляющую компанию «Авангард». Также ее специалисты займутся льдом в арке. Работы планируют выполнить сегодня, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, в Губинском такая же халатность УК едва не привела к трагедии. Инцидент произошел 17 марта в 6-м микрорайоне. Утром с крыши дома №16 на 50-летнего мужчину упала тяжелая сосулька. Удар был такой силы, что горожанину пришлось обратиться за медицинской помощью.