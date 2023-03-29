После капремонта фасада у многоэтажки в Надыме образовался каток и обледенел водосток

Дом №9/1 по проспекту Ленинградский

Весна и наступившее вместе с ней потепление принесли неприятный сюрприз для жителей многоэтажки №9/1 по проспекту Ленинградский. По словам людей, после ремонта фасада в доме наблюдается проблема с водосливом, из-за чего у подъезда образовался каток.

- После ремонта фасада, выполненного в октябре 2022 года ООО «СтройАльянс», у нас водослив стал z-образного вида. Это послужило причиной постоянной капели, льда на сливе и стенах, козырька с сосульками и мокрым снегом. Крыльцо и ступени - каток, а перед ступенями - яма с водой и льдом, - говорит Светлана Юсова.

В ролике, опубликованном горожанкой, отчетливо виден промерзший водослив, больше напоминающий гигантскую сосульку, обледенелые ступеньки и настоящий каток перед домом, передвигаться по которому нужно ну очень осторожно. Что касается самого фасада, то от ремонта уже не осталось и следа - во многих местах краска облупилась.

В комментариях к посту жители единогласно возмутились происходящим и отметили, что ни власти, ни УК не хотят выполнять свои обязательства и отвечать за то, что происходит в городе.

- А какого качества выполнения работ можно ожидать, если они проводились в дождь, заморозки, снег, а потом и в мороз, когда не соблюдаются технологии по применению отделочных материалов, - возмущается Игорь Синегубовский относительно фасада.

Кстати, в районной администрации сообщили, что его ремонт будет выполнен повторно, в рамках гарантийным обязательствам, когда наступят благоприятные погодные условия.

Вот только людей этот ответ не обрадовал. Надымчанам непонятно, зачем власти изначально принимают работу, которую затем придется переделывать. Не проще ли сразу контролировать весь процесс и не допускать халатности?

Что касается придомовой территории, ее уже привели в порядок, но лишь после общественного резонанса. Изначально же дворник просто посыпала лед песком, сказав, что убрать его не представляется возможным из-за отсутствия ломика.

- Чистить не чем, а по поводу очистки козырька - обращайтесь к начальнику, - ответила работница УК.

По словам Светланы, все это безобразие длилось полторы недели и, если бы не чудодейственная сила соцсетей, так все бы и продолжалось.