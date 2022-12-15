«Там ад!»: надымчане массово жалуются на работу «красной зоны» в городской больнице

Фото: Надымская районная больница

Вот уже которую неделю на Ямале растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Из-за того, что заразившихся становится все больше и больше, в больницах региона ввели особые меры профилактики и начали разворачивать дополнительные койки.

Поскольку нововведения были приняты буквально на днях, то особого результата от них пока нет. Но, хочется верить, что в будущем все изменится, особенно на это уповают люди, которым приходится простаивать в очереди к врачу по несколько часов.

Именно о таком случае рассказала жительница Надыма. Пост с гневным обращением в адрес главы городской больницы женщина опубликовала в соцсетях 13 декабря.

- Ирина Сезганова, вы знаете об обстановке в «красной зоне» доверенного вам учреждения? Там ад! На один кабинет около 40 человек, и это одновременно все самые модные в наше время болячки. Трудно выстоять не то что больному человеку, но и здоровому. Вы знаете, что заболеваемость растет, можно же увеличить количество персонала в этом отделении на период роста больных, - пишет надымчанка.

Стоит отметить, что большинство комментаторов не осудили главврача, а наоборот, попытались защитить, отметив ее профессионализм и человечность. Однако, что касается очередей в кабинеты, тут с автором оказались согласны абсолютно все. Кроме того, по словам людей, часто в одной очереди оказываются люди с температурой и те, кто пришли просто закрыть больничный.

- Я три часа простояла в очереди. Там и те, кто болеют с температурой, и те, кому надо закрыть больничный. Самое обидное, что к концу моей очереди вышла медсестра и всем объявила, что больничные можно закрыть в основной поликлинике у терапевта. И большая половина людей ринулась туда, а ведь там тоже надо отстоять очередь в регистратуру и потом еще к врачу. Вот неужели нельзя было раньше уведомить народ об этом, чтоб не стоять пол дня с больными, - возмущается Ольга Б.

Как отметила Евгения Р., чтобы очередь расходилась быстрее, нужно добавить еще как минимум три кабинета.

- Я тоже там побывала, продлевала больничный. Полный кошмар! Народу тьма! Персонал и вправду молодцы, спасибо им. Еще не хватает как минимум трех кабинетов, - рассказывает девушка.

Кстати, сейчас в больнице не работают принтеры, поэтому медсестре приходится каждый раз бегать в регистратуру, чтобы распечатать что-либо. Разумеется, очередь от этого меньше не становится.

Кроме того, по словам людей, похожая ситуация и в детской поликлинике. Там в одной очереди также сидят здоровые и больные.

- Я пришла в день здорового ребенка со здоровым ребенком! И что я вижу? Сидят мамы с больными детьми на кровь! У одной кашляет, вторая с пакетом, потому что дитя тошнит, третьи пришли в регистратуру и их направили с температурой 39 во второй кабинет, к здоровым детям! Конечно, очень удобно сдавать кровь на первом этаже, но неужели в дни здорового ребенка нельзя по старинке отправлять на 4 этаж или выделить время? И регистраторам я говорила, но ничего не было предпринято, - сообщает Елена К.

В самом медучреждении на недовольства пациентов сообщили, что во избежание скопления людей в «красной зоне» жителям следует вызывать врача на дом.

- На сегодняшний день ситуация по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер. Для оказания медпомощи пациентам с признаками респираторных заболеваний во взрослых и детских поликлиниках, участковых больницах и врачебных амбулаториях организованы фильтр-боксы - «красные зоны». Наибольшее количество обращений фиксируется в начале и конце недели, поэтому по понедельникам и пятницам на прием в «красной зоне» выводятся дополнительные врачи. К примеру, 12 декабря с утра прием вели три врача-терапевта, еще два врача ездили на домашние вызовы, - прокомментировали в медучреждения.

Однако слова представителя горбольницы опровергла Евгения Б. По словам девушки, она была в этот день в медучреждении, и тогда работал только один кабинет.

- В один кабинет стояла вся толпа, никаких трех врачей не было. Ждать не стала, сил нет после температуры стоять. Главное, не вернуться домой с болезнями посерьезнее, - резюмировала надымчанка.