«Я пять раз чуть ноги не переломала»: жители Муравленко жалуются на обледеневшие тротуары и бездействие коммунальщиков

Фото: соцсети

С наступлением весны жители ямальских городов сталкиваются с одной большой проблемой - гололедом. Как правило, с приходом марта погода в регионе не совсем стабильная, температура может резко уходить из минуса в плюс, тем самым превращая целые улицы в катки.

Именно с такой проблемой и столкнулись жители Муравленко. По словам людей, такого гололеда в городе не было давно.

- В Муравленко беда прямо. Центр посыпали, а боковые улицы и дворы - лучший принудительный каток для всех без исключения. Интересно, сколько падений было уже зафиксировано за сегодняшний день? - вопрошает горожанин в соцсетях.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на котором изображен полностью обледеневший тротуар. Пройти по нему - задача не из легких.

Фото: соцсети

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились происходящим и начали оставлять свои фото, сопровождая их гневными записями.

- Ходить невозможно. Когда уберут лед или хорошо песком посыпят? И это по всему городу, во дворах, - рассказывает Артем Аксенов.

Чтобы не быть голословным, он приложил снимок крыльца взрослой поликлиники и расположенной возле нее территории.

Фото: Артем Аксенов

- Упал и не надо далеко ходить, - иронизирует Лина Липовская.

- Хорошо чистят только возле администрации. Трактора просто ездят или стоят, если бы чистили хорошо в теплую погоду, то такого катка не было бы, - говорит Валерия Пинчук.

Похожего мнения и Мария Басырова. По словам девушки, дойти от дома до работы - целый квест.

- Следа от посыпки песка вообще нет. Ждут, наверное, когда люди, дети, переломаются! Это прямо сказка, когда делали все наоборот, - подытожила северянка.

А Алиса Таран рассказала, что на льду очень сильно упала ее свекровь.

- У меня свекровь поскользнулась, ударилась копчиком и головой. У города песок зимой закончился, на весну не хватило? - возмущается горожанка.

Солидарна с земляками и Любовь Власова, которая почти два часа шла до МФЦ по сугробам.

- Сплошь все тротуары во льду. Вообще нигде не посыпано песком. Руководителя надо наказать, я чудом пять раз чуть ноги не переломала, - заключила горожанка.

Однако в городском управлении коммунального заказа опровергли сообщения жителей о том, что дороги не посыпаются песком.

- Обработка городских территорий проводится регулярно. К сожалению, сильные порывы ветра разметают его по сторонам. Работы по посыпке тротуаров и проезжих частей будут продолжены, приносим извинения за доставленные неудобства, - прокомментировали в организации.