«По всему зданию такая капель»: в Тарко-Сале уже четыре года не могут починить крышу Детской школы искусств

Детская школа искусств в Тарко-Сале

В Тарко-Сале работники Детской школы искусств бьют тревогу из-за протекающей крыши. По словам одной из сотрудниц учреждения, данная проблема не может решиться уже несколько лет, а все просьбы руководства выделить деньги на ремонт власти попросту игнорируют.

- Это Детская школа искусств. Течет крыша, причем не только в буфете, по всему зданию такая капель. Уже несколько лет не получается добиться денег на ремонт. Видимо, пока детям на голову куски потолка и размытый бетон не упадут, никто ничего не начнет делать. Может быть хотя бы здесь это заметят, - пожаловалась в соцсетях работница школы Арина Милюкова.

В качестве доказательств горожанка прикрепила ролик, на котором отчетливо видно капающую с потолка воду, установленные под нее пластиковые ведра, лежащие на полу тряпки и потолочную плитку.

- В подсобку зайти невозможно, а это моечная, - произносит девушка, показывая происходящее. - Ну и самое, пожалуй, эпичное место - буфет.

По словам сотрудницы, добиться хоть каких-то работ руководство школы искусств пытается уже четыре года.

- Фото и видео отправляются регулярно и пачками, но никакой реакции нет, - подытожила горожанка.

В комментариях к посту горожане единогласно возмутились происходящим. Добавил масла в огонь и тот факт, что здание школы построили не так давно - в 2014 году, но оно уже начало разваливаться, кроме того, в течение пяти лет школа обслуживалась по гарантии, а последний ремонт проводился в 2022 году. И тогда получается, что либо работы проводились некачественно, либо само здание построено с нарушениями.

Кстати, в пользу последнего варианта высказываются и автор поста.

- Это не вина директора. Это, в первую очередь, вина застройщиков. Нужно уже раз и навсегда решить это проблему - нормально отремонтировать крышу, когда начнется лето. А не как раньше, по гарантии, когда приезжали и пять лет что-то делали, а толку ноль, - говорит Арина.

Чтобы разобраться в произошедшем, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился за комментарием в управление образования Пуровского района.

- Протечка произошла только на территории кафетерия, расположенного в отдельном крыле холла, где крыша выполнена из витражных окон. В учебные классы и кабинеты вода не попала, жизни и здоровью учащихся и сотрудников учреждения ничего не угрожает, - рассказала глава ведомства Любовь Ерохова.

Сейчас в школе устраняют последствия потопа, также принимаются меры, которые позволят избежать таких ситуаций в дальнейшем.

Кстати, в 2024 году Детскую школу искусств ожидает капитальный ремонт, в рамках которого в порядок приведут витражные окна, козырек крыльца и злополучную крышу.