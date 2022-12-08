«Опоздали в школу и на работу»: в Салехарде автобус дважды не приехал на переполненную людьми остановку

Фото: администрация Салехарда. Городской автобус.

Жители окружной столицы вновь негодуют из-за нехватки автобусов, их вечных поломок и нарушения расписания. Как правило, чаще всего горожане высказывают недовольство в летнее время, когда транспорт, из-за обновленного графика, работает лишь до 19:00. С наступлением холодов автобусы ходят дольше, но, к сожалению, не всегда приезжают.

Именно в такую ситуацию попала местная жительница. По словам горожанки, сегодня автобус №3 не приехал на переполненную людьми остановку аж два раза, и это далеко не единичный случай.

- Сегодня, 8 декабря, в рабочий день, автобус №3 не пришел на остановку ОВД в 07:28, как указано в расписании. Согласно онлайн-сервису, в это время на линии было всего два автобуса: один в горсаду, а другой ехал по ул. Ямальская. Когда уже наладится расписание и маршрут автобусов? Дети простояли на остановке и уехали уже 07:45, а занятия в школе начинаются с 08:00, получается, что все они опоздали. И не только дети - народу стояло много. При всем этом остановка ОВД не отапливаемая, - рассказала горожанка в соцсетях.

Но на этом неприятности женщины и всех, кто ждал автобусы на данной остановке, не закончились.

- В 09:26 вновь обратились к онлайн сервису, поскольку все тот же автобус №3 не приезжал уже десять минут. Оказывается, на линии он всего один, но возле остановки ОВД его не наблюдалось, - добавила горожанка.

Как итог - северянка призвала мэрию навести порядок в городском АТП и уже что-то сделать с расписанием.

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали землячку в ее недовольстве и предложили администрации запустить в городе частные маршрутки, поскольку это могло бы облегчить людям жизнь. Но власти идею не оценили и сообщили, что это невозможно.

- Администрация города в праве обеспечивать работу только муниципального автотранспортного предприятия. Деятельность маршрутных такси является коммерческой, и на сегодняшний день в городе отсутствуют частные перевозчики, которые могут соблюдать все необходимые требования к данной сфере услуг, - прокомментировали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в поселке ЯНАО школьник едва не замерз на остановке, дожидаясь так и не приехавшей маршрутки. Мальчик простоял на морозе 40 минут.