«Ловлю рыбу, кочую с оленями, собираю грибы»: Кто такой Ямал Ири и почему он отличается от Деда Мороза

Фото: из архива Ямал Ири

До Нового года осталось всего несколько недель. Сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка - уже начинают навещать детей и исполнять их желания. Вот только не ко всем ребятам заглядывают привычные герои зимнего праздника. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе есть свой Дедушка Мороз – Ямал Ири. Корреспонденту «КП-Ямал», сказочный волшебник рассказал о своей «работе» и увлечениях, а также поделился заветной мечтой.

Дел много даже летом!

Работа у Ямал Ири круглогодичная, и даже лето и жаркое солнце не помеха.

– Обычный Дед Мороз приходит только в новогодние праздники, в остальное время о нем ничего не слышно. Ему жарко летом, а я не ухожу отдыхать. Летом кочую с оленями, ловлю рыбу, собираю грибы и ягоды, чтобы зимой прикормить своих друзей-помощников: оленей, песцов, лис, белок и других животных, – говорит Ямал Ири.

Фото: из архива Ямал Ири

В свободное время он отправляется в походы и занимается национальными видами спорта.

– Просыпаюсь я рано утром, умываюсь ледяной водой, облачаюсь в малицу (верхняя одежда из оленьих шкур, - прим.ред.) и выхожу на прогулку по своим владениям. Люблю национальные виды спорта – это и метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, бег с посохом на три километра. Помимо этого, я неравнодушен к лыжным гонкам рыбалке. Еще у меня есть собственный транспорт-трэкол, на нем я путешествую по всему округу, – делится волшебник.

А что касается «волшебных дел», то, по словам сказочного героя, у него есть атрибуты, которые помогают исполнять заветные желания и делать людей добрее.

– У меня есть посох и бубен. Посох изготовлен из дерева и украшен изысканным орнаментом. Стоит только прикоснуться к этому посоху и заветное желание обязательно сбудется! А бубен для меня особенный инструмент. Он символ щита для друга и помощника в волшебных делах. Кроме того, бубен - это проводник в особенный мир и источник силы, энергии. Бубен помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых – добрее, – пояснил Ямал Ири.

Ежегодно северный волшебник отправляет письма детям, поздравляя с наступающим Новым годом. Проводит конкурс, а по его итогам определяет победителей, к которым лично едет дарить подарок. Визит ямальского дедушки запоминается ребятам не только долгожданными подарками, но и тем, что волшебник рассказывает детям легенды, мифы, прибаутки.

– На Ямале проживают коренные малочисленные народы Севера: ненцы, селькупы, ханты. Сам я, по национальности, хант. Соблюдаю вековые традиции традиционного образа жизни и храню древние знания. Свои визиты к детям я сопровождаю рассказами северных мифов и легенд. Делюсь разными шутками, загадками, поговорками, пословицами и притчами, – отметил Ямал Ири.

Фото: из архива Ямал Ири

От снежного сердца

В обычные дни Ямал Ири живет в тундре, а в новогодние праздники навещает свою резиденцию в поселке Горнокнязевск, где встречает гостей с угощениями и вкусным чаем.

– Я встречаю своих гостей в чуме сидя на лесном троне. Потчую их сладкими угощениями и ароматным горячим чаем. Кроме того, отвечаю на вопросы и дарю подарочки, – подчеркнул ямальский дедушка.

Но даже в такой волшебной «работе» есть свои сложности, с которыми, порой, справиться в одиночку сложно.

– Для меня главная сложность – это труднодоступные места и погодные условия. Когда морозец минус 40, метель и вьюга. Но благодаря моему транспорту добраться получается проще. Однако бывает, что машина застревает, на подмогу приходится звать моих друзей-помощников: зайцев, лосей, оленей, песцов. Они быстро вызволяют меня из снежного плена!, – подчеркнул дедушка.

К слову, несмотря на то, что ямальский Дед Мороз отличается от традиционного, да и живет в других условиях, он все равно поддерживает связь со своим волшебным братом.

– Я езжу к брату своему – российскому Деду Морозу в Великий Устюг на его день рождения. Передаю привет от всех ямальских ребятишек. И мы вместе с ним зажигаем главную елку нашей страны!, – сказал Ямал Ири.

В завершении разговора ямальский дедушка поделился, что хоть и сам исполняет желания малышей, в его сердце тоже «теплится» одна заветная мечта.

– Я хочу, чтобы все дети были счастливы. Веселились, улыбались, хорошо учились. Радовали своих родителей, бабушек и дедушек!, – подытожил рассказ северный волшебник.