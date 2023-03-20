«У нас скоро начнется эпидемия чумы»: в Ноябрьске жильцы общежития по ул. Холмогорская жалуются на ужасные бытовые условия

Фото: соцсети

В Ноябрьске жильцы общежития №13 по улице Холмогорская бьют тревогу. Дело в том, что общее имущество здания находится в ужасном состоянии, но УК до этого нет никакого дела. А еще в помещениях царит невообразимый бардак, на который, как уже можно было догадаться, управляющей компании вновь плевать.

Кстати, несколько лет назад глава города Алексей Романов приезжал в общежитие, чтобы лично его осмотреть и навести порядок (уже тогда многие было в удручающем состоянии), однако на сегодняшний день строение находится в еще большем упадке.

Чтобы придать ситуацию огласке, одна из жительниц выложила пост в соцсетях, где в красках описала происходящее.

- У нас скоро начнется эпидемия чумы. Пошел второй год, как нормально не убираются. Даже трубы все забиты, гудят, дети пугаются этих звуков, души сломаны, раковины засорены. УК, не берите деньги тогда с общежития за обслуживание и ремонт, мы сами будем скидываться и решать наши вопросы. Здесь живут люди не только с низкой социальной ответственностью, но и нормальные семьи с детьми, пожилые, женщины и мужчины без зависимостей, которые не хотят больше терпеть и видеть эту грязь. Не можете выполнять свою работу как полагается по договору, не берите тогда денег, - рассказала Анастасия Иванова.

В качестве доказательств девушка прикрепила фото, на которых видны неизвестно чем залитые полы, грязные унитаз и плита, почерневший поддон для душа, забитая раковина и прочее.

Фото: соцсети

По словам жильцов, вес этот ужас начался после того, как «укашка» уволила предыдущую уборщицу, ответственно подходящую к своей работе. Новая же моет только полы, и ничего более.

- Раковины и плиты моим сами, в туалетах убираем тоже сами, причем своим же руками, - сообщила Фаина Янгирова.

Фото: соцсети

Помимо отсутствия нормальной уборки усугубляет ситуацию и то, что собственников в здании проживает очень мало, а добиться какой-то чистоты и порядка от людей, которые считают общежитие своим временным пристанищем, очень сложно.

Но одно дело уборка, а другое, когда что-то ломается. Какими бы ответственными не были жильцы, в этом случае без помощи УК им не обойтись. И хорошо, если «управляшка» реагирует своевременно, а не как в случае с пожилой жительницей общежития.

- Приходила пожилая женщина, которая живет около душа, там завоздушены трубы, грохот стоит страшнейший, и она просила починить душ. В итоге нам просто перекрыли холодную и горячую воду, вот и все решение вопроса, - подытожила Анастасия.

Кстати, за одно старушка напомнила про уборку, на что ей ответили: «Чисто не там, где убирают, а где не сорят».

Однако у Региональной жилищной компании (РЖК), обслуживающей дом, есть своя версия. По словам ее представителя, жильцы сами не заинтересованы в чистоте. И вообще, дом к ним перешел по результатам открытого конкурса на отбор управляющих компаний.

- Этот факт напрямую указывает на то, что жители данного дома не хотят решать проблемы, связанные с управлением своим имуществом: проведением общих собраний, выбором цены на обслуживание или УК, с которой им хотелось бы сотрудничать. Таким образом, раз в три года им будет назначаться УК по конкурсу или для временного управления по тарифу, утвержденному органами власти. Такой формат не дает ни управляющей компании, ни жителям возможности как-то улучшить состояние мест общего пользования, - прокомментировали в РЖК.

Также УК сообщила, что выполняет минимальный перечень обязательных услуг, то есть содержит в рабочем состоянии то, что есть в доме. Например, только за 2022 год было выполнено 237 заявок, связанных с содержанием инженерных сетей и сантехники в местах общего пользования. А это примерно одна заявка в три дня.

- Примерно за год работы жители дома скопили перед нами долг почти в 900 тысяч рублей. Это деньги, из которых мы должны платить налоги, зарплату уборщице, сантехникам и закупать материалы для ремонта вашей сантехники. Еще мы неоднократно предлагали жителям дома принять решение о косметическом ремонте, но если собственники не могут собраться и проявить такую инициативу, УК бессильна, - отметили в РЖК.

Кто виноват в этой ситуации, сказать сложно, но то, что помещения надо привести в порядок, сомнений нет.

На радость жильцам, после публикации в здании начали понемногу наводить порядок - специалисты УК отправились устранять все поломки.

Кроме того, случившимся уже заинтересовался Госжилндзор. В ведомстве сообщили, что если УК не будет выполнять свою работ добросовестно, то инспекторы применят к ней административные меры.