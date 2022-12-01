«Она родилась с аномалией»: в Лабытнанги собаку, у которой с рождения проблемы с лапами, никто не хочет брать из приюта

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», г. Салехард. Несмотря на свой недуг, Дорри не унывает.

Милая собачка по кличке Дорри уже второй год живет в приюте Лабытнанги и никак не может найти хозяев. Дело в том, что хвостатая родилась с особенностью - не может встать на задние лапы, поэтому ей нужен особый уход, а взять на себя ответственность за больное животное готов не каждый.

Еще щенком ее нашли на одной из городских баз. Уже тогда она не могла полноценно двигать задними лапками и только сидела на земле.

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», г. Салехард. Дорри охотно идет на руки к людям.

Затем малышку забрали волонтеры, а со временем нашлись люди, которые откликнулись и согласились отвезти ее в ветклинику окружной столицы.

- После обследования диагноз был очень печальный. У Дорри оказался переломлен позвоночник и полностью отсутствует глубокая болевая чувствительность. Она родилась с такой аномалией и с этим уже ничего нельзя сделать, - рассказали волонтеры фонда защиты животных «Дорога домой».

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», г. Салехард. Рентгеновский снимок собаки.

Но все же общественники решили попытать удачу, и Дорри вновь начала проходить многочисленные обследования, а для большего эффекта общественники даже проконсультировались с клиниками из Екатеринбурга и Новосибирска. Но итог оказался один - врожденная аномалия, из-за которой она никогда не сможет нормально ходить.

Удивительно, но, невзирая на приговор, хвостатая - очень подвижная и веселая девочка. Она любит играть и всегда идет на контакт с людьми, невзирая на свой недуг. К сожалению, Дорри нельзя садить на «коляску», потому что мышцы могут совсем атрофироваться, а гуляет она со специальным поясом.

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой», г. Салехард. Вот так Дорри ходит гулять.

При всем этом Дорри можно назвать чистоплотной собакой. Она умеет терпеть нужду и справляет свои дела в отведенной место.

Сейчас собака живет в уличном вольере и очень ждет своего человека, который полюбит ее и заберет домой.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Лабытнанги неизвестные живодеры избили и выбросили кота. У хвостатого нехватало половины зубов.